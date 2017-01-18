ИА Росбалт: Александр Бердников - в списке потенциальных отставников

Громкие политические события и заявления в целом остались в 2016 году, а новые пока не случились. Впрочем, затишье в федеральной политике компенсируется оживлением в регионах. После Нового года резко активизируются слухи о возможных отставках и назначениях губернаторов, а также о конфликтах по линии центр-регионы, пишет Росбалт.

Начало этим слухам положил накануне праздников глава Татарстана Рустам Минниханов, который заявил, что федеральное правительство собирается забрать у регионов практически все потенциально возможные дополнительные доходы. Это поставит в сложное положение немногочисленных доноров, таких как Татарстан, ну, а для многих менее состоятельных субъектов Федерации будет означать переход в разряд реципиентов, зависимых от подачек из Москвы. А их, кстати, в условиях дефицита и продолжающегося экономического кризиса и вовсе может не быть.

Правительство этой проблемой явно озабочено, хотя перед новым годом премьер Дмитрий Медведев и «отбрил» Минниханова с его претензиями. Ходят слухи, что в реальности Белый дом всерьез опасается банкротств нескольких регионов в 2017 году и «бунта» богатых субъектов Федерации, от лица которых и выступал татарстанский руководитель.

Именно в связи с этим в Госдуме появился, например, проект поправок в закон об оценочной деятельности, усложняющий снижение кадастровой стоимости земельных участков. Он позволит местным органам власти, а также руководству Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя оспаривать в суде решения комиссий при Росреестре, если они существенно снизили кадастровую стоимость. Это, в свою очередь, приведет к росту налоговой базы региональных бюджетов.

Кроме того, в 2017 году Минфин РФ планирует выдать регионам 1,6 трлн рублей в виде межбюджетных трансфертов, при этом оставив прежние формы помощи: бюджетные кредиты, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и целевые субсидии. К ним также может добавиться еще и одна новая форма — беспроцентный кредит.

Вопрос только в том, смогут ли эти меры погасить региональное недовольство. И вот тут есть серьезные сомнения. Скорее всего, одними экономическими послаблениями с региональными элитами не сговоришься. И тут в ход, по российской традиции, могут пойти привычные меры политического принуждения.

После Нового года в отставку уже отправился первый региональный лидер — им стал руководитель Адыгеи Аслан Тхакушинов, к которому у Москвы было немало претензий. Однако клановый характер власти на Северном Кавказе тут проявился в полной мере, и исполняющим обязанности главы республики стал экс-глава Госсовета Мурат Кумпилов. По случайному, разумеется, стечению обстоятельств, уроженец того же аула Уляп, что и его предшественник.

Еще одним кандидатом на увольнение, как ходят слухи, становится губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Приняв волевое решение отдать церкви Исаакиевский собор, он подставил себя под мощную информационную атаку. Этой возможностью не преминули воспользоваться противники Полтавченко, среди которых немало высокопоставленных чиновников, работающих сейчас в Кремле и Белом доме.

В списке потенциальных отставников еще несколько губернаторов, из которых многие, как и уже уволенный Тхакушинов, получили низкие баллы по «выживаемости» у составителей разнообразных рейтингов. Среди них, в частности, руководители республик Алтай и Башкирия Александр Бердников и Рустэм Хамитов. Причем последнего слухмейкеры активно «увольняют» еще с прошлого года.

Собственно, среди возможных отставников в целом преобладают руководители небогатых национальных республик, хотя есть и исключения. Например, губернатор Новгородской области Сергей Митин. Правда, про него местные СМИ пишут, что он, напротив, якобы даже имеет шансы двинуться на повышение — чуть ли не в министры сельского хозяйства.

Стоит отметить, что увольнение нынешнего главы Минсельхоза Александра Ткачева на фоне разговоров о возможной скорой отмене российских продуктовых контрсанкций выглядит достаточно вероятным. Ведь Ткачев считается едва ли не их изобретателем и главным лоббистом закрытия от иностранных товаров российского продовольственного рынка.

О возможной отмене контрсанкций через год в случая потепления отношений с Западом в пятницу заявил вице-премьер Игорь Шувалов, который в итоге и стал главным слухмейкером начала января.

Его слова, разумеется, вызвали нервную реакцию как у российских аграриев, так и у отечественных и зарубежных дипломатов. Что немедленно пополнило копилку слухов об особом характере отношений Кремля с избранным президентом США Дональдом Трампом. Домыслы на этот счет сейчас уже настолько разрослись, что анализировать их могут разве что спецслужбы, хотя, судя по новостям из США, даже они стараются от этой неблагодарной работы уклониться.