Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 16 января 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Зимовка скота, расчистка дорог от снега на перевалах и населенных пунктах, а также переселение граждан из ветхого и аварийного жилья - Александр Бердников провел рабочее совещание с руководителями органов власти республики и муниципалитетов.

Опрокинутый газовый баллон стал причиной крупного пожара. В Турочаке произошло возгорание в доме многодетной семьи. Пожарные подоспели вовремя - погибших нет, удалось сохранить большую часть дома.

"Бал прессы" - ежегодное торжественное мероприятие состоялось в Национальном театре. Традиционно на празднике журналистам республиканских и районных СМИ вручили награды.

В целях защиты прав и свобод граждан - Общественная палата подводит итоги работы за 2016 год. Также среди основных тем встречи - подготовка к предстоящей научно-практической конференции, посвященной 10-летию создания общественного органа.

Робот - своими руками. В Горно-Алтайске прошел региональный фестиваль робототехники. Обучающие тренажеры, моделирующие устройства и даже робот, способный реагировать на запах газа в вашем доме. Свои работы представили юные инженеры со всей республики.

Запись эфира: