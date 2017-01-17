Юные инженеры представили своих роботов на республиканском фестивале робототехники

Проектная школа «Зелёные Роботы» была представлена в рамках первого республиканского фестиваля робототехники, состоявшегося в начале нового учебного года в Горно-Алтайске. Авторы разработок экологической и природоохранной направленности были отмечены специальными призами Алтайского биосферного заповедника.

Юные инженеры Алтая собрались в Республиканском центре дополнительного образования на первый региональный фестиваль робототехники «РобоСтарт». В программу фестиваля были включены самые разнообразные мероприятия: соревнования роботов, едущих по линии и роботов, преодолевающих препятствия, выставка технических проектов, ралли радиоуправляемых машин, битва с искусственным интеллектом по шахматам и интеллектуальная викторина, карнавал роботов, проектная школа «Зелёные роботы», творческий конкурс рисунков на тему робототехники.

Результаты научно-технического творчества детей были представлены на выставке проектов. Здесь можно было увидеть множество интересных необычных устройств: ткацкий станок, собранный из деталей Лего, несколько вариантов элементов систем «умного дома», горящую разноцветными огоньками Эйфелеву башню, автоматическую кормушку для птиц и, конечно же, самодельных роботов. Многие проекты имели оригинальные технические решения, которые удивили даже опытных экспертов.

Проекты экологической и природоохранной направленности были отмечены специальными памятными призами, которые были вручены их авторам во время церемонии награждения Светланой Щигревой, заместителем директора по экологическому просвещению Алтайского биосферного заповедника. Среди них - «Технокормушка» для подкормки птиц зимой, «Умный дом» (с системой климат-контроля), «Хранитель домашнего очага (мини-метеостанция)», «Система входа-выхода» (учёт посетителей любого объекта).

Во второй части фестиваля прошел мастер-класс проектной школы, в которой ребята смогли самостоятельно собрать свои первые схемы на платформе Arduino, познакомились с опытом работы школьников других регионов, узнали о предстоящих соревнованиях JuniorSkills. На соревнованиях движения по линии сражались роботы, собранные на платформах ЛЕГО и Arduino, причем прохождение дистанции выполнялось полностью автономно, без участия человека. Другим видом соревнований стало автономное движение робота по дистанции с препятствиями. Здесь ребята программировали движение робота, объезжающего препятствия на пути, основываясь на датчиках расстояния.

Многие зрители и участники высказывали очень большую заинтересованность в продолжение традиции таких соревнований. Но самым главным итогом стало большое количество новых заявок от ребят, желающих начать заняться робототехникой и программированием. Это означает, что одна из главных целей фестиваля была полностью достигнута.

Стоит добавить, что в состав экспертного жюри вошли опытные преподаватели школ г. Горно-Алтайска, Горно-Алтайского госуниверситета и технического колледжа, центра «ИнтелРоб». Победители всех номинаций фестиваля были отмечены памятными призами и дипломами. Мероприятие прошло при поддержке Центра учебно-наглядных пособий, магазина развивающих игрушек «ИграДом», предпринимателя Эжера Татина (г. Горно-Алтайск), Алтайского биосферного заповедника.

Пресс-служба Алтайского биосферного заповедника