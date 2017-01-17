Крупные долги не позволили жительнице региона провести праздники в Южной Корее

Жительница приграничного высокогорного района Республики Алтай накануне новогодних каникул пыталась снять ограничение на право выезда за пределы РФ, не погасив серьезный долг. О своей задолженности почти в полмиллиона женщина знала, однако не торопилась её гасить, отмечает сайт УФССП. Женщина пыталась снять ограничение, выслав соответствующий запрос судебному приставу. Однако работники службы не имели на то никаких законных оснований.

В результате женщина смогла отправиться в Южную Корею только после того, как заключила мировое соглашение с банком – в первые же рабочие дни после праздников.