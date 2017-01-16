За месяц "черные" лесорубы нарубили на 770 тысяч рублей

В период с 1 по 31 декабря 2016 года на территории Республики Алтай государственные лесные инспектора Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай провели 166 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлено девять фактов незаконной рубки деревьев. Один из преступников пытался срубить ель к Новому году. Согласно данным сайта Минприроды РА, государственному лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере 775,9 тысяч рублей.

По факту нарушений составлены материалы и направлены в следственные органы.