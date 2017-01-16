В Горном Алтае начали подсчет численности ирбиса

Второй по счету региональный учет ирбиса стартует на Алтае. О начале крупномасштабных подсчетов численности снежного барса и его кормовой базы договорились эксперты на установочном совещании, которое состоялось 12 января в Горно-Алтайске. В совещании приняли специалисты Сайлюгемского национального парка, Алтайского и Катунского заповедников, Дирекции ООПТ Республики Алтай и Всемирного фонда природы.Первый, «пробный» учет прошел в 2016 году, по его итогам, численность ирбиса в регионе была оценена в 40 особей.

В 2017 году учет пройдет во всех ключевых местах обитания ирбиса на Алтае. Для его проведения объединяют силы все особо охраняемые территории региона – национальный парк «Сайлюгемский», заповедники Алтайский и Катунский, природные парки «Ак Чолушпа», «Белуха», и «Зона покоя Укок», а также некоммерческие организации региона – РОО «Аргали» и Алтае-Саянское горное партнерство. Полевые работы будут проводиться при финансовой поддержке Всемирного фонда природы.

В ходе совещания эксперты обсудили методику проведения полевых работ и сложности, с которыми столкнулись участники работ в прошлом году. По итогам обсуждения были определены учетные участки и разработан общий календарный план проведения учетов. В январе-марте состоится 10 полевых экспедиций, которые охватят все основные места обитания ирбиса. В полевых работах будет задействовано более 30 специалистов особо охраняемых природных территорий.Эти полевые работы позволят экспертам уточнить картину обитания снежного барса, определить его численность и выявить актуальные угрозы для его обитания на Алтае. Кроме этого, эксперты проведут учет копытных – основной кормовой базы снежного барса.

Напомним, что снежный барс – вид, включенный в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Благодаря усилиям природоохранных организаций, на Алтае в последние годы отмечается определенный рост численности ирбиса. Тем не менее, это редкий хищник продолжает оставаться под угрозой исчезновения: только 2016 году стало известно о нескольких случаях браконьерства на Алтае.

Источник: Катунский заповедник