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Истекает срок представления сведений о среднесписочной численности

Организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие в предшествующем календарном году наемных работников) обязаны представлять в налоговый орган сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год. Данная норма установлена абз. 6 п. 3 ст. 80 Налогового Кодекса РФ. Такие сведения указанным налогоплательщикам надлежит подать не позднее 20 января 2017 года. Сведения представляются по форме, приведенной в Приложении к Приказу ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@. Рекомендации по ее заполнению приведены в Приложении к Письму ФНС России от 26.04.2007 N ЧД-6-25/353@.

В представляемом документе приводятся ИНН и КПП налогоплательщика, а также полное наименование организации (ИНН, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя); наименование налогового органа, в который представляются сведения, и его код; среднесписочная численность работников, а также дата, по состоянию на которую рассчитан данный показатель.

Вновь созданной (реорганизованной) в течение календарного года организации вменена обязанность по представлению сведений о численности работников. Такие сведения налогоплательщику следует представить не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).

Несдача сведений о среднесписочной численности квалифицируется как непредставление в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах. За данное деяние к налогоплательщику могут быть применены санкции в соответствии с п. 1 ст. 126 НК РФ - штраф в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ.

Обращаем внимание, что наличие в налоговом органе сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год влияют на ежегодное формирование 10 августа текущего календарного года Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, наличие сведений о среднесписочной численности работников за 2016 год в налоговом органе по состоянию на 01.07.2017г. будет учтено при формировании Единого реестра 10.08.2017 года.

С 1 февраля 2017 года зарегистрировать ККТ можно только по новому порядку

Управление ФНС России по Республике Алтай напоминает, что с 1 февраля 2017 года зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно будет только по новому порядку.

Изменения в порядок регистрации (перерегистрации, снятии с регистрационного учета), а также в порядок применения ККТ внесены Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

Зарегистрировать новую ККТ можно будет в личном кабинете на сайте ФНС России после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого можно самостоятельно.

Следует отметить, что после 1 февраля 2017 года налогоплательщики, применяющие ККТ, у которой подходит срок замены ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная), не

вправе ее перерегистрировать. Владельцы контрольно-кассовой техники обязаны снять ККТ с регистрационного учета в соответствии с порядком, действующим до вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ, и зарегистрировать в налоговом органе приобретенную либо модернизированную ККТ в соответствии с новым порядком.

Получить необходимую информацию о новом порядке применения ККТ можно на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» либо по телефону Управления: +7 (38822) 92-816.

Реквизиты для уплаты налогов и страховых взносов

В связи с передачей с 01.01.2017 полномочий по администрированию страховых взносов налоговым органам при перечислении страховых взносов необходимо указывать следующие реквизиты:

Наименование налогового органа: Управление ФНС России по Республике Алтай

Код налогового органа: 0400

Номер счета получателя платежа р/с: 40101810500000010000

Наименование банка получателя: Отделение - НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск

БИК банка получателя: 048405001

ИНН получателя: 0411119764

КПП получателя: 041101001

Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (УФНС по Республике Алтай)

Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 40

Перечень кодов бюджетной классификации (КБК), администрируемых налоговыми органами, в том числе для уплаты страховых взносов, утвержден приказом Минфина России от 07 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01 июля 2013 г. № 65н».

В целях правильного заполнения КБК в распоряжениях о переводе денежных средств, перечисляемых плательщиками в счет уплаты страховых взносов рекомендуем воспользоваться Сопоставительной таблицей видов доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году. Сопоставительная таблица размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Страховые взносы 2017».

Стартовала Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц

Стартовала ежегодная Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.

Представить декларацию необходимо, если в 2016 году налогоплательщик продал имущество, находившееся в его собственности менее трех лет; получал доход от сдачи квартир, комнат и другого имущества в аренду; получил дорогие подарки, занимался репетиторством и в ряде других случаев.

С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная работодателем, уплачивается физическим лицом на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления не позднее 1 декабря. В таком случае обязанность по предоставлению гражданами налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ отсутствует.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2016 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (имущественные, социальные, стандартные), установленный срок подачи декларации – 2 мая 2017 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в течение текущего года.

Заполнить декларацию без ошибок поможет специальная компьютерная программа «Декларация 2016», которая размещена в разделе «Программные средства». Пользователи «Личного кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в режиме онлайн без скачивания программы по заполнению.

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после установленного срока является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Информация предоставлена Федеральной налоговой службой