Алтайский заповедник сменил логотип

Алтайский заповедник в честь своего 85-летия сменил логотип. Разработчиком графического знака выступило агентство развития природных территорий – «За_природу» (г. Воронеж), сообщает пресс-служба заповедника. Базовые элементы нового логотипа это симбиоз чистых заповедных волн, трёхглавой горы и дерева с ветвями, обращёнными к небу.

Логотип согласован и утверждён методической группой, сформированной при Департаменте государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России.