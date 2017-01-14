УК "Центральная" признана банкротом. Решение Арбитражного Суда от 10 января 2017 года

Резолютивная часть решения оглашена 10 января 2017 года. Полный текст решения изготовлен 10 января 2017 года. Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Боркова А. А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Косиловой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению индивидуального предпринимателя Руденко Александра Владимировича о признании общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» несостоятельным (банкротом), при участии представителей: должника - Бабаякова О.А., доверенность от 01.09.2016 года, временного управляющего Зимы С.Г., личность установлена, уполномоченного органа – Сульиной Е.Н., доверенность от 24.11.2016 года №203, акционерного общества «Алтайэнергосбыт» - Осинцева М.П., доверенность от 31.12.2016 года № 49, иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, в арбитражном процессе по делу о банкротстве - не явились, уведомлены, установил:

Определением Арбитражного суда Республики Алтай от 15.08.2016 года требования индивидуального предпринимателя Руденко Александра Владимировича признаны обоснованными, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» (далее – ООО «УК Центральная») введена

2 процедура наблюдения сроком на три месяца, временным управляющим должника утвержден Зима Сергей Геннадьевич. Определением суда от 08.12.2016 года судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего откладывалось по ходатайству временного управляющего должника до проведения первого собрания кредиторов. 26.12.2016 года в электронном виде в суд Зима С.Г. представил отчет временного управляющего, протокол собрания кредиторов от 21.12.2016 года, реестр требований кредиторов должника, заключение о финансовом состоянии ООО «УК Центральная», заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО «УК Центральная», заключение о наличии или отсутствии оснований для оспаривания сделок. Кроме того, временным управляющим представлено ходатайство о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства в отношении ООО «УК Центральная». 10.01.2017 года в электронном виде в суд поступило мотивированное заключение Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Федорова Евгения Александровича требованиям, предусмотренными статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В настоящее судебное заседание представители иных лиц, участвующих в деле и арбитражном процессе по делу о несостоятельности (банкротстве) не явились, о времени месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, путем направления определения суда по известным суду адресам и размещения его на официальном сайте суда в сети Интернет. Руководствуясь статьями 123, 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел возможным провести судебное заседание без участия лиц, не явившихся в судебное заседание.

В судебном заседании временный управляющий должника доложил о мероприятиях, выполненных в ходе процедуры наблюдения, поддержал ранее заявленное ходатайство, просил ввести в отношении ООО «УК Центральная» процедуру конкурсного производства сроком на 6 месяцев. Кроме того, пояснил, что финансирование процедуры банкротства возможно, в том числе за счет взыскания дебиторской задолженности, размер которой превышает 80 миллионов рублей. Представитель конкурсного кредитора поддержал заявленное ходатайство. Представители должника и уполномоченного органа оставили разрешение заявленного ходатайства на усмотрение суда.

3 Исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, суд приходит к выводу о необходимости введения в отношении должника процедуры конкурсного производства. Согласно пункту 1 статьи 75 Закона о банкротстве по окончании наблюдения в случае, если иное не установлено настоящей статьей, арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве. Материалами дела установлено, что на первом собрании кредиторов должника, проведенном 21.12.2016 года принято решение о необходимости признания должника банкротом и открытии конкурсного производства. Ходатайство о введении финансового оздоровления или внешнего управления, соответствующее требованиям статьи 75 Закона о банкротстве, не заявлялось. Частью 1 статьи 70 Закона о банкротстве установлено, что анализ финансового состояния должника проводится в целях определения стоимости принадлежащего должнику имущества для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и в сроки, которые установлены указанным законом. Судом установлено, что действия временного управляющего, а равно как его выводы, содержащиеся в анализе хозяйственной деятельности в установленном Законом о банкротстве порядке не оспорены. Исследовав финансовый анализ, суд установил, что ООО «УК Центральная» находится в кризисном финансовом состоянии, в совокупности имеющиеся в деле доказательства в достаточной степени подтверждают его неплатежеспособность, вероятность восстановления которой отсутствует, ведение дальнейшей эффективной финансово-хозяйственной деятельности без существенных финансовых вложений не возможно. Как следует из статей 3 и 6 Закона о банкротстве юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, размер которых в совокупности составляет не менее трехсот тысяч рублей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

4 На дату рассмотрения заявления в реестр требований кредиторов должника третьей очереди включены требования на общую сумму более 99 миллионов рублей. В силу статьи 53 Закона о банкротстве решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства принимается в случаях установления признаков банкротства должника, предусмотренных статьей 3 закона, при отсутствии оснований для оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о банкротстве. Судом не выявлены основания для оставления заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о банкротстве. Пунктом 1 статьи 73 Закона о банкротстве предусмотрено, что к компетенции первого собрания кредиторов относится, в том числе, и принятие решения об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Как отмечено выше, на первом собрании кредиторов, состоявшемся 21.12.2016 года, принято решение ходатайствовать перед арбитражным судом Республики Алтай о признании ООО «УК Центральная» несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства (протокол собрания кредиторов от 21.12.2016 года). При таких обстоятельствах суд считает возможным признать ООО «УК Центральная» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. На основании пункта 3 статьи 75 Закона о банкротстве с даты признания арбитражным судом должника банкротом и открытия конкурсного производства наблюдение прекращается. В соответствии с пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящего Федерального закона. На первом собрании кредиторов было принято решение о выборе в качестве конкурсного управляющего должника арбитражного управляющего Федорова Евгения

5 Александровича, являющегося членом Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Как указано выше, Ассоциацией Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в суд представлено мотивированное заключение о соответствии кандидатуры Федорова Евгения Александровича требованиям, предусмотренными статьями 20 и 20.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Рассмотрев представленную указанной саморегулируемой организацией информацию, суд утверждает Федорова Евгения Александровича конкурсным управляющим ООО «УК Центральная». Руководствуясь статьями 3, 6, 20.6, 45, 53, 75, 124, 126-128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд решил: Признать несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» (ОГРН: 1090411005453, ИНН 0411148042, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Октябрьская, 22) и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев, до 10.07.2017 года. Прекратить полномочия руководителя общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная», иных органов управления должника. Утвердить конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» (ОГРН: 1090411005453, ИНН 0411148042, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Октябрьская, 22) Федорова Евгения Александровича (656037, г. Барнаул, а/я 1379), являющегося членом Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15). Установить вознаграждение конкурсному управляющему Федорову Евгению Александровичу в размере 30000 рублей в месяц за счет имущества должника. Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

6 Назначить судебное заседание для решения вопроса о продлении или завершении конкурсного производства на 05 июля 2017 года в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4, зал судебных заседаний № 211 Б, телефон помощника 4-76-70, телефон секретаря 4-76-79. Конкурсному управляющему – в срок до 28.06.2017 года представить отчет о результатах проведения процедуры конкурсного производства с приложением документов, указанных в статье 147 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центральная» в пользу индивидуального предпринимателя Руденко Александра Владимировича расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) через Арбитражный суд Республики Алтай. Судья А.А. Борков