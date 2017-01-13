Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 13 января 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Внимание отдаленным высокогорным районам со сложными климатическими условиями - в ходе рабочего визитва по Кош-Агачскому району Александр Бердников выслушал вопросы, волнующие сельчан.

Не платишь алименты - жди гостей. Нерадивые родители задолжали своим детям десятки, а то и сотни тысяч рублей. Репортаж с рейда судебных приставов.

Поддержка государства - порядка 60 тысяч пенсионеров в Республике Алтай начали получать единовременную выплату в 5 тысяч рублей.

Республика Алтай - в числе регионов с самым низким показателем роста цен за минувший год. По данным Алтайстата индекс составил 103,8 процентов, тогда как с начала 2015 года он был 112,5. Эти данные говорят о значительном сокращении темпов инфляции.

Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение в отношении "черных риэлторов". Они обвиняются в мошеничестве в особо крупном размере. По версии следствия в 2015-16 годах злоумышленники обманным путем завладевали денежными средствами и жильем потерпевших.

Запись эфира: