Лауреатами премии имени Г.И. Чорос-Гуркина стали педагоги Эмиль и Радмила Теркишевы и самбист Аймерген Аткунов

Лауреаты общественной премии имени выдающегося алтайского художника и общественного деятеля Григория Ивановича Чорос-Гуркина определены в Республике Алтай. В этом году премию вручали в 26-й раз, отмечает сайт правительства РА.

Лауреатами премии стали артисты и педагоги Усть-Канской детской школы искусств Эмиль и Радмила Теркишевы – их из пяти номинантов выбрали читатели республиканской массовой газеты «Алтайдын Чолмоны» (один из учредителей премии). Еще одним лауреатом по решению учредителей Фонда Общественной премии стал известный республиканский самбист, чемпион и призер чемпионатов России и Европы, призер чемпионатов мира, чемпион Летней Универсиады 2013 года в Казани, чемпион Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса Аймерген Аткунов.

Торжественное вручение состоялось в 147-й день рождения знаменитого художника в селе Анос, где располагается его усадьба, а также музей его имени, в восстановленной мастерской Чорос-Гуркина.

Общественную премию имени Чорос-Гуркина присуждают ежегодно за достижения в области литературы и искусства, в спорте, в социальной сфере, за большой вклад в развитие национальной культуры. Ее торжественное вручение традиционно проводится в день рождения художника. Премиальный фонд формируется за счет спонсорского участия предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, творческой интеллигенции, личных средств жителей республики, желающих внести вклад в поддержку и развитие национальной культуры.

В разные годы лауреатами премии имени Чорос-Гуркина становились певец Болот Байрышев, журналисты Владимир Кыдыев и Алтайчы Санашкин, актер Амаду Мамадаков, ансамбль «Алтай-Кай», художник Николай Чепоков, артист Аржан Товаров, исполнитель горлового пения Сарымай Урчимаев и многие другие известные и заслуженные люди Республики Алтай. В прошлом году лауреатом стал художественный руководитель группы «Новая Азия» Александр Трифонов.