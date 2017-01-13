Взносы на капремонт будут планомерно увеличивать

Власти Республики Алтай приняли решение увеличить взносы на капремонт на ближайшие три года. В итоге к 2019 году размер платежа составит 8,27 рублей против нынешних 7,14 рублей. К слову, в настоящее время РА является одним из лидеров СФО по данному показателю, пишет ИА "Банкфакс".

В 2016 году размер взноса на капремонт в РА составлял 7,14 рублей за кв. м. Согласно постановлению правительства региона, в текущем году платеж вырастет на 30 копеек, до 7,44 рублей. Через год «индексация» составит уже 41 копейку (7,85 рублей за кв. м), а в 2019 году платеж подрастет еще на 42 копейки — до 8,27 рублей.

Для сравнения, в прошлом году размер взноса в Красноярском крае составлял от 6,6 до 9,5 рублей за кв. м, в Омской области – 6,7 рублей, в Алтайском крае — от 4,5 до 5,5 рублей (в зависимости от этажности и технических характеристик строения). Интересно, что по аналогии с РА решили действовать в Новосибирской области: чиновники обнародовали размер взносов на капремонт на 2017-2019 годы. В текущем году плата составит 6,45 рублей (+ 35 копеек по отношению к 2016 году), в 2018 году – 6,8 рублей, в 2019 году – 7,05 рубля.

Напомним, в Алтайском крае размер взносов на капремонт в 2017 году также был увеличен. В среднем повышение составило 26 копеек с 1 кв. м. «Индексация» произошла впервые с момента запуска программы в декабре 2014 года. Взнос для тех, кто проживает в кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домах высотой до четырех этажей составит 5,26 рублей за кв. м (было пять рублей). Чуть большая надбавка (с 5,5 рублей до 5,79 рублей) ждет жильцов деревянных МКД и домов смешанных конструкций аналогичной этажности. Самая щадящая надбавка в 23 копейки коснется тех, кто проживает в многоквартирных домах от пяти этажей и выше. Взнос в данном случае вырастет с 4,5 рублей до 4,73 рублей за кв. м.

Если анализировать в целом размер взносов за капремонт по российским регионам, можно отметить довольно большой разброс величины платежей. Например, в момент старта программы два года назад плата варьировалась от 1 до 15 рублей за кв. м, а в среднем по РФ этот показатель был около шести рублей за кв. м. В отдельных субъектах ставку дифференцировали по типу домов (деревянный, монолитный, кирпичный и пр.), в некоторых размер ставки зависит еще и от года постройки, наличия или отсутствия лифта, этажности, видов благоустройства и пр.

Наименьший размер взноса за капремонт был зафиксирован в Мурманске. Горожане, живущие в деревянных домах, платили изначально по одному рублю за кв. м. Довольно скромная величина была в квитанциях у жителей Коми (2,6 рублей) и Санкт-Петербурга (три рубля). В нынешнем году рекорд будет принадлежать Москве - 17 рублей за кв. м (было 15 рублей - прим. ред. БФ).

Эксперты, впрочем, склоняются к тому, что зачастую размер ставки не отражает реального положения вещей и является лишь популистской мерой местных властей. В регионах же уверяют, что эти цифры экономически выверены и основаны на возможностях бюджета субъекта. Добавим, одним из важных факторов, из которых складывается размер взноса за капремонт, называются климатические условия региона. Кроме того, стоит принять во внимание и платежеспособность населения ряда территорий. Например, специалисты в момент ввода программы капремонта в Алтайском крае утверждали, что заложенные в проект суммы являются недостаточными, а если увеличить платеж до «нормальных размеров» это повлечет за собой социальный взрыв.