Решение суда присяжных в России нелегитимно?

В сентябре Верховный суд России отменил оправдательный приговор Верховного суда Республики Алтай на основании вердикта присяжных в отношении бывшего руководителя Перинатального центра Анатолия Демчука и врача-неонатолога Алексея Каташева. Причиной отмены решения послужила непогашенная судимость близкого родственника одного из присяжных. Это считается существенным нарушением и может служить основанием для отмены вердикта.

Дело было возвращено на новое рассмотрение в новом составе суда, заседание должно было состояться 11 января 2017 года, но было отложено, как сообщает сайт Верховного суда РА. Ранее заседание суда неоднократно откладывалось по неизвесным нам причинам, лишь один раз на сайте суда указано, что заседание перенесено из-за неявки подсудимого по причине болезни.

Как мы писали ранее, 4 января Анатолий Владимирович скончался. В 2015 году ему и врачу-неонатологу Перинатального центра Алексею Каташеву следователи Следственного управления следственного комитета России по Республике Алтай предъявили обвинения в убийстве родившейся недоношенной девочки, приходившейся покойному внучкой.

Сергей Михайлов:

"Саму историю мне даже как-то комментировать не хочется. Отмечу лишь, что, судя по всему, схема отмены приговоров судов присяжных на основании того, что кто-то из коллегии якобы случайно не сообщает о судимости близкого родственника, на мой взгляд, применяется в последнее время настолько часто, что в пору ставить вопрос об умысле со стороны правоохранительных органов. Присяжные оправдывают до 30% подсудимых, профессиональные судьи — 0,8%, понятно, что следствию и гособвинению это не нравится, но почему же присяжных с судимыми родственниками не отсеивают сразу, ведь это так просто при наличии доступа к базам МВД..."

В настоящее время в России суду присяжных подсудны только несколько наиболее тяжких составов преступления, за совершение которых в качестве наиболее строгого наказания могут быть назначены пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.

Требования к присяжным заседателям довольно просты и вполне предсказуемы: необходимо быть старше 25 лет, владеть языком, быть физически и психически здоровым, без справок и постановки на учёт, нельзя состоять на государственной или выборной должности, иметь непогашенную судимость или быть подозреваемым в совершении преступлений.

Стоить отметить, что доля оправдательных приговоров присяжных значительно больше, чем у профессиональных судей. Процент оправданий присяжными в 2015 году составил 11,01%, в то время как профессиональный суд вынес 0,4% оправдательных приговоров. Правда, оправдательные вердикты очень часто отменяются Верховным Судом России. По данным ВС РФ, около 40% оправдательных приговоров, выносимых присяжными заседателями, впоследствии отменяются Судом по различным основаниям.

Согласно статистическим сведениям за 2015 год, из около 1 млн подсудимых судом присяжных рассмотрены уголовные дела в отношении 590 человек, то есть 0,0006 количества подсудимых (0,06%). Значение равное статистической погрешности. И при этом львиная доля этих дел (40%) возвращается в Верховный суд РФ.