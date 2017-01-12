Алтайские заповедники получили в подарок два снегохода

Этот год обещает стать удачным для Республики Алтай - два снегохода доставлены из Новосибирска в Горно-Алтайск - подарок от банка ВТБ и Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сайлюгемскому парку и Алтайскому биосферному заповеднику. Совместный проект был запущен осенью прошлого года, отмечает сайт Сайлюгемского парка.

Пятилетняя программа по сохранению крупных кошачьих в России: амурского тигра, дальневосточного, переднеазиатского леопардов и снежного барса - стартовала в Республике Алтай.

Снегоходы финишировали в Горно-Алтайске в день официального старта Года экологии в России. Как отметил представитель Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов: снегоходы предназначены для мобильной и эффективной работы научных сотрудников и инспекторов. Главная задача - изучение и сохранение снежных барсов, а также борьба с браконьерством.

На территории Сайлюгемского парка обитает около 15 барсов, в Алтайском заповеднике - не больше 3. Для сравнения: в соседней Монголии численность ирбисов около 1000. Российские снежные кошки нуждаются в защите и охране. И здесь на помощь ученым, инспекторам и оперативным сотрудникам приходит высокопроходимая техника.

Дмитрий Петюшин, заместитель директора в области охраны окружающей среды Национального парка "Сайлюгемский": "В парке имеется два снегохода, еще один дает нам возможность увеличить штатную численность на одного инспектора. Это значит, что мы можем охватить большую площадь для одновременного исследования, чаще организовывать выезды".

Стоимость каждого снегохода 1 миллион рублей . В Год экологии официальный дилер компании "Yamaha" в Новосибирске "Панавто" предоставил значительную скидку, узнав, что эта техника для охраны редких животных.

47 л.с., двухтактный двигатель, автоматическая коробка передач. Максимальная скорость - 160 км/ч. Проверенный снегоход: японский "Viking 540" показал в сибирских условиях скандинавский характер - работает при любых погодных условиях, отмечают инспекторы.

В этом году ВТБ и WWF вручат еще два ключа: Катунскому заповеднику (Республика Алтай) и заповеднику "Убсунурская котловина" (Республика Тыва).

Прибывшие в республику снегоходы пройдут боевое крещение уже в феврале, во время учетов снежного барса и сибирского козерога.