В Республике Алтай оборудуют десять мест для крещенских купаний

В период Крещенских праздников на водоёмах Республики Алтай определено 10 мест для проведения крещенских купаний и забора воды. МЧС региона настоятельно рекомендует проводить обряд купания только в местах, где организовано дежурство служб, обеспечивающих безопасность, рассчитывать свои силы, не рисковать, и не погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения.

Перечень оборудованных мест проведения Крещенских купаний в Республике Алтай, на которых будет организовано дежурство с 23:00 18 января - 03:00 19 января 2017 года:

г. Горно-Алтайск, район Пионерского острова, мост через р. Майма;

г. Горно-Алтайск, РОАД "Автодор", мост через р. Майма, ул. Зеленая;

Онгудайский район, с. Онгудай, р. Урсул;

Усть-Канский район, с. Усть-Кан, в районе центрального моста, р. Чарыш;

Усть-Канский район, с. Усть-Кумир, р. Чарыш;

Турочакский район, с. Артыбаш, озеро Телецкое, ул. Телецкая, 28 (район церкви);

Турочакский район, с. Турочак, р. Бия, Камень Любви;

Улаганский район, с. Чибиля, р.Башкаус;

Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, р. Тамба-Суу;

Чойский район, с. Чоя, р. Иша.