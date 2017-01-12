Граждане Казахстана едва не остались ночевать на Чуйском тракте из-за сломанного авто

Дорожники Республики Алтай в период новогодних праздников оказали содействие гражданам из Республики Казахстан, оказавшимся в сложной ситуации. Согласно данным сайта правительства РА, 8 января в 1:40 на 604-м км федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай у микроавтобуса, следовавшего из Монголии, сел аккумулятор. В результате восемь пассажиров оказались ночью в 26-градусный мороз в 11 километрах от ближайшего населенного пункта.

О ситуации в диспетчерскую службу подрядной организации Упрдор «Алтай» сообщил проезжавший мимо автомобилист.

Помощь была отправлена на место происшествия незамедлительно. Неисправное транспортное средство федеральные дорожники доставили на стоянку в село Туекта. Пассажирам микроавтобуса помогли устроиться в местной гостинице. На выручку пришли также сотрудники регионального управления МЧС и ГИБДД.

9 января ремонт автомобиля был завершен и граждане соседней республики продолжили путь, сообщается на сайте Упрдор «Алтай».

Росавтодор напоминает о необходимости проводить технический осмотр транспортных средств, отправляясь в длительное путешествие. В зимнее время особенно важно обеспечить запас топлива и теплых вещей, а также наличие работающих средств связи с контактами экстренных служб.