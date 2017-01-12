В Республике Алтай сменится уполномоченный по правам человека

К началу весны в Республике Алтай будет определен новый уполномоченный по правам человека. Полномочия нынешнего омбудсмена Семена Шефера, который занимает свой пост два срока подряд, истекают в 2017 году,пишет ИА "Банкфакс".

Комитет Госсобрания РА по местному самоуправлению и правопорядку принял решение о запуске процедуры по назначению нового уполномоченного еще 7 декабря 2016 года. До 14 февраля предложения по кандидатуре омбудсмена вносятся главой региона и местными депутатами на имя спикера Госсобрания Владимира Тюлентина.

В настоящее время омбудсменом является Семен Шефер, который занимает эту должность с 2007 года. Согласно закону «Об уполномоченном по правам человека в РА», омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность уполномоченного более чем на два срока подряд. Омбудсмена должны выбрать депутаты Госсобрания, скорее всего, это произойдет уже на февральской сессии.

Напомним, впервые г-н Шефер был избран уполномоченным по правам человека в Республике Алтай в 2007 году. В марте 2012 года ему продлили пребывание на второй срок. Интересно, что до этого Семен Шефер трижды избирался депутатом Госсобрания Республики Алтай. Сообщается, что за годы своей работы в должности омбудсмена г-н Шефер рассмотрел более 10 тысяч обращений, жалоб и заявлений от жителей РА.

К слову, за 2015 год г-н Шефер задекларировал доход в 1,567 млн рублей. Также омбудсмен располагает долями в двух однокомнатных квартирах и земельным участком (1500 кв. м). Передвигается уполномоченный на Mitsubishi Pajero.