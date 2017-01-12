Члены «Ак Јаҥ» обвинили видных политиков республики в связях с террористами

В социальной сети «В контакте» на официальной интернет-странице религиозной организации каракольский «Ак Јаҥ» 8 января этого года была опубликована запись, обвиняющая 73 граждан Российской Федерации, в том числе главу Республики Алтай Александра Бердникова, в связях с международным терроризмом.

В записи утверждается, что указанные люди «получили медали, ордены За поддержку и развитие буддийской секты "Ак Буркан" в Республике Алтай, филиала от международной террористической организации "Ниппондзан Меходзи "(Орден Лотосовой Сутры) лидером которого является Дзюнсей Тэресава - экстремист и террорист» (орфография авторов сохранена).

Помимо главы республики в список включили действующих чиновников: главу Усть-Канского района Григория Пильтина, депутата Государственной Думы Ивана Белекова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай Леонида Ефимова, главу Онгудайского района Мирона Бабаева. В список также вошли представители научной и творческой интеллигенции республики, бизнесмены, ламы и активисты буддийской общины «Ак Буркан», а также простые жители. С полным списком можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/wall-47031643_2629.

Простой поиск в гугле дает понять, что названный список обвиняемых в терроризме на самом деле является списком награжденных памятной медалью «200 лет Агинскому дацану» и был скопирован с официального сайта дацана (http://aginskydatsan.ru/menu/spisok_medal). Если кто не знает, Агинский дацан «Дэчен Лхундублинг» принадлежит к Буддийской Традиционной Сангхе России (БТСР) и никакого отношения ни к общине "Ниппондзан Меходзи", ни, тем более, к терроризму не имеет. Это клевета, которая просто не укладывается в голове здорового человека.

Что касается самой памятной медали, то она была учрежденная в 2011 году и вручается от имени настоятеля дацана Бадмы Цыбикова, людям, которые, так или иначе, содействовали в деле распространения и укрепления буддийского учения на территории Российской Федерации. В настоящий момент медалью награждены около одной тысячи человек. В списке присутствуют как известные люди, такие как: Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, Народный артист России Иосиф Кобзон, параолимпийский чемпион по стрельбе из лука Тимур Тучинов, так простые жители Забайкалья, например, пенсионерка из села Цокто-Хангил Цыпелма Дугаржапова.

Чем руководствовались админы группы «JАҤЫ АЛТАЙ»-ДВИЖЕНИЕ, выкладывая столь сомнительную и противоречащую здравому смыслу информацию, остается не понятным. Скорее всего, они надеялись с помощью этой инсинуации увеличить популярность своей религиозной общины. Однако любому здравомыслящему человеку понятно, что использование таких грязных приемов не только не увеличивает популярность движения, но отталкивает участников, ранее симпатизировавших каракольскому «Ак Јаҥ».

Конечно, можно было бы сказать, что данный материал не содержит в себе ничего достойного внимания, мало ли кто что пишет в интернете. Но стоит напомнить, что данная страница является главным интернет-рупором одиозной в республике организации каракольский «Ак Јаҥ», который активизировавшись в последние годы в общественно-политической и религиозной жизни региона, имеет наглость делать заявления от имени всего алтайского народа. На что они, конечно же, не имеют ни малейшего права.

И, напоследок. Самое обидное в этой новости, это то, что стараниями не пойми кого, были опорочены не только живые люди (которые могут сами себя защитить), но и яркие и неординарные сыны Алтая, которые покинули наш мир. Это Владимир Кыдыев, Юрий Антарадонов и Сарымай Урчимаев…

Что тут можно сказать? Male merenti par erit (Дурно поступающему да воздастся по заслугам).

Источник: группа "ВКонтакте" "Алтайский Бурханизм"