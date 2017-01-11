Александр Хряпенков стал единственным в Республике Алтай врачом-онкологом с научной степенью

Александр Владимирович Хряпенков известный многим жителям региона врач-онколог, в данный момент являющийся главным врачом Чойской районной больницы успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме "Онкологические заболевания в Республике Алтай". Александр Хряпенков стал единственным онкологом - кандидатом медицинских наук в регионе.

Успешная защита кандидатской диссертации состоялась еще в апреле 2016 года, в сентябре степень была утверждена ВАК-ом (Высшей аттестационной комиссией РФ).

Александр Хряпенков после окончания в 1982 году Алтайского государственного медицинского института был практикующим хирургом в Горно-Алтайской республиканской больнице, в течение ряда лет возглавлял онкологическое отделение этого лечебного учреждения. В 2011 году Александр Владимирович назначен главврачом Чойской ЦРБ.

Газета "Листок" поздравляет врача-учёного с получением степени и желает успехов на выбранном им поприще!