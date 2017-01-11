Александр Владимирович Хряпенков известный многим жителям региона врач-онколог, в данный момент являющийся главным врачом Чойской районной больницы успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме "Онкологические заболевания в Республике Алтай". Александр Хряпенков стал единственным онкологом - кандидатом медицинских наук в регионе.
Успешная защита кандидатской диссертации состоялась еще в апреле 2016 года, в сентябре степень была утверждена ВАК-ом (Высшей аттестационной комиссией РФ).
Александр Хряпенков после окончания в 1982 году Алтайского государственного медицинского института был практикующим хирургом в Горно-Алтайской республиканской больнице, в течение ряда лет возглавлял онкологическое отделение этого лечебного учреждения. В 2011 году Александр Владимирович назначен главврачом Чойской ЦРБ.
Газета "Листок" поздравляет врача-учёного с получением степени и желает успехов на выбранном им поприще!
Мое замечание нисколько не умаляет конечно ценности данной научной работы. Поздравляю первого врача онколога с научной степенью в РА, много людей наверное спас