Бульдоги под ковром. Начало

В стране свирепствует экономический кризис, и с каждым разом Москва вынуждена все более пристально следить за движением средств из федерального бюджета, которые уходят на региональный уровень. Команда "проходимцев" любит щегольнуть при случае, мол, денег у нас в республике на душу населения куда больше, чем у соседей в Алтайском крае. А куда уходят эти деньги? Кто их "осваивает"? Наступил новый год, и пора называть всех героев своими именами.

Пока идут разговоры о том, сколько еще осталось рулить главному "проходимцу", в его окружении разворачивается самая настоящая драка за деньги, которые дает Москва. Губернатор уже неспособен остановить это взаимное мочилово, и чем больше отмывается денег через правительственную "стиралку", тем ближе час расплаты за все миллиарды, которые прошли мимо нас с вами. Если смотреть со стороны, грызня вокруг бюджетных денег оживила конкуренцию даже в самой коррумпированной отрасли - в строительной.

Пересыхающий денежный поток заставляет жадно толкаться вокруг него вчерашних корефанов и сообщников, не говоря уже о тех, кто раньше держал нейтралитет. Не стала исключением и команда главы республики Александра Бердникова, его близкие друзья и доверенные лица сцепились друг с другом в жестокой схватке, которую Черчилль в кризисные времена называл схваткой бульдогов под ковром.

Сегодня мы начинаем наш рассказ об одном из таких собачьих боев, вызвавший интерес также и у наших коллег из федерального округа. Основных участников здесь двое - родственник и доверенное лицо губернатора Александра Бердникова - директор фирмы "Горно-Строй" Валерий Вавилкин и один из представителей группировки так называемых "барнаульцев", фактически контролирующих правительство республики, - Евгений Вдовин, более известный под кличкой Колобок. Именно эта пара "бульдогов" способна, в конце концов, поставить жирную точку под бесславным эпилогом политической карьеры нашего "силовика".

Что же не смогли поделить эти два верных пса Бердникова? Камнем преткновения для них стал строительный объект, сегодня уже готовый к размещению в нем очередников-"силовиков". После налоговиков, судей следователей, прокуроров к новоселью готовится Служба судебных приставов по РА, им дали место под офис в районе изолятора временного содержания, на Гардинке. Любопытное соседство, надо сказать. Но речь не об этом.

Победитель тендера на строительство должен был выстроить добротное многоэтажное здание, оборудовав его "под ключ" - вплоть до офисной мебели, компьютеров для сотрудников этой силовой структуры и "ершей" в санузлах. Стартовая цена, которую приставы были готовы заплатить, составляла 84 миллиона рублей.

Победителем после долгой судебной тяжбы была признана фирма, фактически контролируемая Колобком - ООО "Стройсиб". Ее учредителями являются два в общем-то понятных для Вдовина краевых бульдога - Дмитрий Липпа и Матвей Степурко. Другими участниками аукциона на право заключения контракта на строительство являлись уже упомянутая фирма "Горно-Строй" Валерия Вавилкина, а также ООО "Стройкомфорт", где учредителем и директором числится субподрядчик "Горно-Строя" Сергей Граков, еще одна фирма ООО "Новострой" известна тем, что проводит за 14,5 миллиона рублей благоустройство территории гостиницы "Киви-Лодж", используемой правительством республики, а также перекидывает пешеходный мост через Катунь в районе так называемой "дачи Путина" в Онгудайском районе.

В начале июля 2015 года были подведены итоги аукциона №0377100001015000036, прошедшего месяцем ранее. Самая низкая цена по контракту была предложена участником ООО "Стройкомфорт" - 74 миллиона 428 тысяч рублей, следом шли ООО "Стройсиб", предложившее 74 миллиона 849 тысяч рублей и ООО "Новострой"; замыкала список желающих фирма местного бульдога Вавилкина, снизившая цену совсем ненамного - до 81 миллиона 499 тысяч рублей. Однако решением комиссии заявка ООО "Стройкомфорт" была отклонена, а победителем признана фирма Колобка. Причиной отклонения стало то, что обязательства "Стройкомфорта" не были обеспечены банковской гарантией, а также то, что эта фирма не имела права заключения контрактов стоимостью более 60 миллионов рублей.

Почти сразу же две фирмы - "Горно-Строй" и "Стройкомфорт" - подали иски в Арбитражный суд РА к управлению Службы судебных приставов, требуя признать недействительными результаты открытого аукциона. По мнению представителей "Горно-Строя", нарушения при проведении и подведении итогов аукциона повлияли на результат открытого аукциона, привели к неправильному определению победителя. Одновременно истец обратился с заявлением об обеспечении иска в виде запрета Управлению совершать любые действия, направленные на заключение государственного контракта с участниками аукциона и повторном размещении закупки, до рассмотрения дела по существу.

Суд определением удовлетворил требование об обеспечительных мерах и выдал исполнительный лист ФС № 006393357. Затем истцу - фирме "Стройкомфорт" было предложено предоставить обеспечение в размере 25 миллионов рублей. Кроме того, ранее при подаче заявки "Стройкомфорт" внес в качестве ее обеспечения 4 миллиона 205 тысяч рублей. Эти деньги попали в доход государству, так как ООО "Стройкомфорт" было признано уклонившимся от заключения контракта, более того - попало в реестр недобросовестных поставщиков. По законам России, такие предприятия не могут больше участвовать в тендерах государственных закупок. В общем, таких бульдогов больше не берут "под ковер".

Арбитражные суды разных инстанций отказали в исках ООО "Горно-Строй" и ООО "Стройкомфорт", уличив эти два предприятия в серьезных нарушениях и преступлениях. Например, в судебном порядке установлено, что ООО "Стройкомфорт" было признано уклонившимся от заключения государственного контракта в связи с тем, что при проверке достоверности банковской гарантии обнаружилось, что сведения о представленной участником банковской гарантии… отсутствуют в реестре гарантий банка, что подтверждено протоколом. То есть документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (банковская гарантия № Р-15/155-БГ-696 от 17.07.2015г., выданная ПАО "НОТА-Банк"), был предоставлен фальшивый, налицо попытка обмануть контролирующие органы.

Ссылаясь на отсутствие вины, ООО "Стройкомфорт" указывает на письмо от "НОТА-Банка" о внеплановой проверке, проводимой Центробанком в головном офисе, в связи с чем публикация банковской гарантии временно приостановлена. Вместе с тем всплывшее обстоятельство свидетельствует о том, что ООО "Стройкомфорт" еще до признания его уклонившимся от заключения контракта знало об отсутствии информации о полученной банковской гарантии в реестре. Ничего не скажешь, нюх у судей просто собачий!

В своем заявлении в суде ООО "Стройкомфорт" указало, что подавая заявку на участие в аукционе с начальной ценой контракта 84 миллиона рублей, общество имело намерение понизить цену контракта ниже предела, указанного в свидетельстве о допуске к выполнению определенного вида строительных работ (60 миллионов рублей). То есть разом понизить цену контракта на 29 процентов. Но согласно Закону о контрактной системе, в случае поступления предложения о понижении цены контракта более чем на 25 процентов в случае признания его победителем участник должен будет до заключения контракта представить обеспечение его исполнения в размере, в полтора раза превышающем установленный размер обеспечения, то есть 37 миллионов рублей.

Каким образом компания, которая не может предоставить банковские гарантии на сумму 25 миллионов рублей, собиралась предоставить гарантии на 37 миллионов?

Оценивая действия участников электронного аукциона, суд посчитал, что ООО "Горно-Строй" и ООО "Стройкомфорт" действовали согласованно и целенаправленно. Заранее зная, что при оценке вторых частей заявок ценовое предложение ООО "Стройкомфорт" будет отклонено, либо победитель откажется от заключения контракта в связи с невозможностью представить его обеспечение, оспаривая действия заказчика по оценке первых частей заявок, представленных ООО "СтройСиб" и ООО "Новострой", а также планируя (в том числе совместно) оспорить протокол оценки вторых частей заявок других участников аукциона в случае их признания соответствующими условиям аукциона, истцы ставили перед собой цель понудить Управление ФССП заключить государственный контракт с ООО "Горно-Строй" по цене, пониженной от начальной всего на 3,1%.

Поведение ООО "Горно-Строй" и ООО "Стройкомфорт" свидетельствует, таким образом, что их действия были направлены на создание лишь видимости состязательности и торговой активности на аукционе для отсечения потенциальных предложений добросовестных участников, с целью заключения государственного контракта с лицом, предложившим более высокую цену. Такие соглашения законодательством России признаются картелем и подвергаются уголовному преследованию по статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, в случае нанесения особо крупного ущерба - как в данном случае.

Однако ни управление Федеральной антимонопольной службы, ни Арбитражный суд не стали обращаться в правоохранительные органы для привлечения господина Вавилкина и его подручных к уголовной ответственности. Почему? Оставим этот вопрос на совести наших "силовиков". В данном случае господин Вавилкин был наказан только рублем: как посчитали в суде, ООО "Стройкомфорт" как бы не указало достаточных оснований для обязания УФССП вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявок. Таким образом, выгодный контракт в результате сложнейшей тяжбы достался компании Колобка, а проигравшую сторону - Валерия Вавилкина - наказали на 4 миллиона 200 тысяч рублей, попавших в казну государства.

Что связывает две фирмы - ООО "Стройкомфорт" и "Горно-Строй" Валерия Вавилкина? Кто еще вцепился в горло главе "Горно-Строя"? Какие претензии к бульдогу из "Горно-Строя" имеет Россельхозбанк? Какими будут последствия от "схваток бульдогов" на местных стройплощадках для главного собаковода республики? Об этом мы расскажем в следующих номерах.

Амыр АЙТАШЕВ