"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Александр Бердников назвал главным достижением республики в 2016 году открытие солнечной электростанции в Усть-Канском районе. Однако электростанция была построена в рамках федерального проекта и наш губернатор не имеет к ней никакого отношения. Как вы считаете, а работу самого Бердникова и возглавляемого им правительства в прошедшем году можно считать успешной?"
В течение недели в опросе приняли участие 159 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
15,7% отвечавших (25 человек) считают работу правительства Бердникова в той или иной степени успешной. Они говорили:
- возможно, успешна;
- работу Бердникова и его команды можно назвать частично успешной;
- но кроме солнечной электростанции еще же заслуги были, почему он ударение на ней сделал, вообще-то наша республика развивается, и совсем даже неплохо;
- считаю, что Бердников нормально работает;
- можно оценить работу Бердникова положительно;
- на троечку;
- удовлетворительно;
- я считаю, что работа Бердникова в этом году на троечку, что-то для республики он делает, насчет электростанции - я там не живу и не знаю, но считаю, что электроэнергия у нас в республике дорогая.
61,0% отвечавших (97 человек) полагают, что Бердников и его кабинет никаких успехов в 2016-м не добились. По их словам:
- нет, не успешна;
- работу самого Бердникова и возглавляемого им правительства в прошедшем году оцениваю на двойку, все делается на федеральные деньги, а медали вешают себе;
- пусть это останется на совести Бердникова;
- главное его "достижение" - что наш город захватили "оккупанты" из Барнаула, сместили законного мэра, а сейчас лапшу нам на уши вешают;
- неудовлетворительна его работа;
- как обычно, врет как сивый мерин, никакой работы там не было сделано;
- я там работал, на этой станции, и он там не при делах;
- чего-то я никаких успешных действий не заметила, не считаю я его работу успешной;
- меня, если честно, тошнит от них уже, больше слов на них нету;
- пора его менять;
- работу Бердникова успешной считать нельзя;
- а че не успешно-то, для себя-то успешно, для нас-то - ну ладно;
- работа Бердникова - отрицательна;
- незаметно его работу;
- конечно, он присвоит то, что люди сделают, а что без его участия не обошлось - это просто его пиар, не считаю, что это его заслуга;
- я считаю работу Бердникова очень плохой;
- Бердниковым за 2016 год для нашей республики ничего не сделано;
- наверное, нет никаких достижений с его стороны, если народ начинает бедствовать, с каждым годом денег становится все меньше и меньше, а он - все богаче и богаче;
- все это время он бездельничал и ничего не делал, и только, выступая по телевизору, портит нам настроение;
- считаю работу Бердникова и его правительства невыполненной, а к солнечной электростанции он не имеет никакого отношения;
- команду Бердникова нельзя считать удачной;
- отрицательно, ничего хорошего не было;
- вряд ли было успешным его руководство;
- по поводу электростанции: за свет должно быть стыдно, нигде нет такого тарифа 5 руб. за киловатт;
- Бердников сработал плохо и мы все об этом знаем;
- Бердников любит хвалиться;
- зачем нам эти солнечные батареи, когда я живу одна, плачу 8 тыс. руб. за коммунальные, и дома холодно;
- правление Бердникова безобразное, никакого успеха я не вижу;
- работу успешной признать нельзя, все достижения заключаются в том, чтобы вытягивать деньги из Москвы, а народ спивается, не работает;
- хорошо хвалиться своими успехами, лучше бы про свою знаменитую "яму" признал, что это его ошибка;
- Бердников очень много приписывает;
- по пятибалльной шкале кол ему;
- не вижу больших улучшений в жизни и в развитии республики.
23,3% отвечавших (37 человек) затруднились с ответом, не дали прямого ответа на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:
- на данный вопрос затрудняюсь ответить, так как много имен задействовано кроме Бердникова, и я не следил за событиями;
- я в этом котле не варился, не знаю, я дома сижу;
- пока живем, и дай Бог, а про электростанцию ничего не знаю;
- есть его небольшая заслуга в строительстве этой станции;
- затрудняюсь;
- меня этот Бердников вообще не интересует;
- в политике не разбираюсь;
- насчет Бердникова ничего не знаю;
- 50 на 50, возможно, он что-то делает для республики, но делает он недостаточно, я бы так сказала;
- никак не оцениваю его работу;
- я пенсионерка, платят еще пенсию, и слава Богу;
- Бердников - баламут он и есть баламут, а врать все умеем;
- мне трудно судить работу Бердникова, я не разбираюсь;
- я с Бердниковым не работаю, не знаю;
- в нашей стране ничего хорошего нет, утопающие хватаются и за соломинку.
Результаты опроса обрабатывал Александр Безбердников