Cоциометр: "Все делается на федеральные деньги, а медали вешают себе…"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Александр Бердников назвал главным достижением республики в 2016 году открытие солнечной электростанции в Усть-Канском районе. Однако электростанция была построена в рамках федерального проекта и наш губернатор не имеет к ней никакого отношения. Как вы считаете, а работу самого Бердникова и возглавляемого им правительства в прошедшем году можно считать успешной?"

В течение недели в опросе приняли участие 159 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

15,7% отвечавших (25 человек) считают работу правительства Бердникова в той или иной степени успешной. Они говорили:

- возможно, успешна;

- работу Бердникова и его команды можно назвать частично успешной;

- но кроме солнечной электростанции еще же заслуги были, почему он ударение на ней сделал, вообще-то наша республика развивается, и совсем даже неплохо;

- считаю, что Бердников нормально работает;

- можно оценить работу Бердникова положительно;

- на троечку;

- удовлетворительно;

- я считаю, что работа Бердникова в этом году на троечку, что-то для республики он делает, насчет электростанции - я там не живу и не знаю, но считаю, что электроэнергия у нас в республике дорогая.

61,0% отвечавших (97 человек) полагают, что Бердников и его кабинет никаких успехов в 2016-м не добились. По их словам:

- нет, не успешна;

- работу самого Бердникова и возглавляемого им правительства в прошедшем году оцениваю на двойку, все делается на федеральные деньги, а медали вешают себе;

- пусть это останется на совести Бердникова;

- главное его "достижение" - что наш город захватили "оккупанты" из Барнаула, сместили законного мэра, а сейчас лапшу нам на уши вешают;

- неудовлетворительна его работа;

- как обычно, врет как сивый мерин, никакой работы там не было сделано;

- я там работал, на этой станции, и он там не при делах;

- чего-то я никаких успешных действий не заметила, не считаю я его работу успешной;

- меня, если честно, тошнит от них уже, больше слов на них нету;

- пора его менять;

- работу Бердникова успешной считать нельзя;

- а че не успешно-то, для себя-то успешно, для нас-то - ну ладно;

- работа Бердникова - отрицательна;

- незаметно его работу;

- конечно, он присвоит то, что люди сделают, а что без его участия не обошлось - это просто его пиар, не считаю, что это его заслуга;

- я считаю работу Бердникова очень плохой;

- Бердниковым за 2016 год для нашей республики ничего не сделано;

- наверное, нет никаких достижений с его стороны, если народ начинает бедствовать, с каждым годом денег становится все меньше и меньше, а он - все богаче и богаче;

- все это время он бездельничал и ничего не делал, и только, выступая по телевизору, портит нам настроение;

- считаю работу Бердникова и его правительства невыполненной, а к солнечной электростанции он не имеет никакого отношения;

- команду Бердникова нельзя считать удачной;

- отрицательно, ничего хорошего не было;

- вряд ли было успешным его руководство;

- по поводу электростанции: за свет должно быть стыдно, нигде нет такого тарифа 5 руб. за киловатт;

- Бердников сработал плохо и мы все об этом знаем;

- Бердников любит хвалиться;

- зачем нам эти солнечные батареи, когда я живу одна, плачу 8 тыс. руб. за коммунальные, и дома холодно;

- правление Бердникова безобразное, никакого успеха я не вижу;

- работу успешной признать нельзя, все достижения заключаются в том, чтобы вытягивать деньги из Москвы, а народ спивается, не работает;

- хорошо хвалиться своими успехами, лучше бы про свою знаменитую "яму" признал, что это его ошибка;

- Бердников очень много приписывает;

- по пятибалльной шкале кол ему;

- не вижу больших улучшений в жизни и в развитии республики.

23,3% отвечавших (37 человек) затруднились с ответом, не дали прямого ответа на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- на данный вопрос затрудняюсь ответить, так как много имен задействовано кроме Бердникова, и я не следил за событиями;

- я в этом котле не варился, не знаю, я дома сижу;

- пока живем, и дай Бог, а про электростанцию ничего не знаю;

- есть его небольшая заслуга в строительстве этой станции;

- затрудняюсь;

- меня этот Бердников вообще не интересует;

- в политике не разбираюсь;

- насчет Бердникова ничего не знаю;

- 50 на 50, возможно, он что-то делает для республики, но делает он недостаточно, я бы так сказала;

- никак не оцениваю его работу;

- я пенсионерка, платят еще пенсию, и слава Богу;

- Бердников - баламут он и есть баламут, а врать все умеем;

- мне трудно судить работу Бердникова, я не разбираюсь;

- я с Бердниковым не работаю, не знаю;

- в нашей стране ничего хорошего нет, утопающие хватаются и за соломинку.

Результаты опроса обрабатывал Александр Безбердников