Дебилизм - в действии. Антибиотики, включая пенициллин теперь продаются только по рецепту врача

Ни в одном из аптечных пунктов России теперь нельзя без рецепта приобрести жизненно важные препараты, и речь идет, прежде всего, об антибиотиках. Соответствующий закон утвержден в начале 2017 году, он подразумевает деление лекарственных препаратов на рецептурные и нерецептурные.

Со справедливостью этого закона не поспоришь, утверждает Molodoy.Gorny.Ru - существуют очень сильные антибиотики, которые многие граждане принимают бесконтрольно. Медики уже много раз говорили о том, что россияне слишком увлеклись приемом таких препаратов, а ведь они со временем перестают "работать". Часто принимая антибиотики, человек рискует разрушить иммунную систему - многие опасные микроорганизмы со временем адаптируются к антибиотику и "выживают", поэтому вылечить некоторые заболевания становится невозможно из-за отсутствия восприимчивости бактерий к лекарству.

«Молодой Горный» напоминает: теперь каждый, кому понадобится приобрести антибиотик, должен в обязательном порядке обратиться к врачу и получить соответствующий рецепт.

Источник: Molodoy.Gorny.Ru

Где именно можно получить рецепт без очереди и "геморроя", сайт не уточняет.

Будем надеяться, что, как это обычно и бывает в России, строгость наших законов будет компенсироваться необязательностью их исполнения.