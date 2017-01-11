Александр Бердников, похоже, солгал «Интерфаксу», объясняя проблемы с расчисткой улиц в Горно-Алтайске банкротством «Спецавтохозяйства»

Глава правительства Республики Алтай Александр Бердников дал поручение в кратчайшие сроки устранить проблемы с расчисткой улиц в Горно-Алтайске, сообщает ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ. По данным властей, проблема с расчисткой города возникла из-за банкротства "Спецавтохозяйства", ответственного за состояние улиц.

"Проблемы в предприятии возникли не сегодня, это давняя ситуация. Необходимо собрать все субъекты хозяйствования, чтобы решить вопрос. У людей не должно быть дискомфорта во время передвижения как пешком, так и на автомобильном транспорте. Это неправильно и должно быть устранено в короткие сроки, я думаю, горожане это почувствуют в ближайшее время", - цитирует пресс-центр слова А.Бердникова.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки устранить создавшуюся проблему и назначить ответственное предприятие, способное справляться с возложенными на него обязанностями по качественной очистке города в зимний период. [конец новости ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ]

Ниже — подготовленная руководителем Антикоррупционного комитета Амыром АЙТАШЕВЫМ справка, из которой следует, что никакого «Спецавтохозяйства» (САХО) среди организаций, выигравших контракты по очистке городских улиц нет. Александр Бердников, похоже, попросту солгал «Интерфаксу» (вольно или невольно — по незнанию). Фирмы, аффилированные с «барнаульцами» среди подрядчиков есть, САХО — нет. Более того, САХО не было и в декабре 2015-го года (получается, что Виктор Облогин уже тогда постепенно «сдавал» город «барнаульцам»). Возникает вопрос: почему же тогда в январе 2016-го года такого «снежного завала» на улицах не было? Может быть, дело в том, что тогда Облогин был ещё не подследственным «домашним арестантом», а действующим всенародно избранным мэром. Он мог потребовать расторжения контрактов или применения штрафных санкций. Предполагать же, что это сделает нынешнее городское руководство — смешно. Они что, будут сами себя штрафовать?

Справка Антикоррупционного комитета о контрактах на содержание дорог в Горно-Алтайске, заключённых в декабре 2015-го года

Согласно контрактам, заключенным с Управлением коммунального хозяйства города Горно-Алтайска, содержанием дорог города и вывозом снега занимаются следующие организации:

ЗАО «Дорожник», фирма, фактически принадлежащая вице-спикеру Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай Михаилу Терехову, закадычному другу и собутыльнику Александра Бердникова, проработавшему много лет в Правительстве РА. Эта фирма заключила контракты на следующие работы:

Закупка №0377300000416000 096, аукцион проведен 12 декабря 2016 года, сумма контракта составляет 34 миллиона 682 тысячи 078 рублей. За эту сумму ЗАО «Дорожник» в срок с 1 января по 31 декабря 2017 года обязуется: содержать в зимний период микрорайоны частной жилой застройки г. Горно-Алтайска: «Трактовая», «Березовая роща», «Титова», «Республиканская больница», «ПАТП» и в летний период микрорайоны: «Трактовая», «Березовая роща», «Титова», «Гардинка», «Байат», «Поселок афганцев», «Каяс», «Заимка», «ПАТП».

Закупка №0377300000416000 112, 7 декабря 2016 года проведен запрос котировок, сумма контракта составляет 249 тысяч 765 рублей. В течение декабря за эти деньги ЗАО «Дорожник» занималось вывозом снега с ул. Панфиловцев, с проезда от ул.Улагашева д.13 до пр.Коммунистический д.28, с проездом от пр.Коммунистический д.35 до ул.Чорос-Гуркина д.38, с проезда от пр.Коммунистический д.47 до ул.Чорос-Гуркина 48, с проезда от пр.Коммунистический д.53 до ул.Чорос-Гуркина д.54, с проезда от пр.Коммунистический д.57 до ул. Чорос-Гуркина д.58/1.

Закупка №0377300000416000 110, 15 декабря 2016 года с ЗАО «Дорожник» заключен контракт на сумму 249 тысяч 262 рубля, за эти деньги Тереховы обязались вывезти в течение декабря 2016 года снег с улицы Проточная в Горно-Алтайске.

Закупка №0377300000416000 109, контракт также от 15 декабря 2016 года на сумму 249 тысяч 807 рублей, за эти деньги в течение декабря Тереховы вывозили снег с улицы Чорос-Гуркина.

Закупка №0377300000416000 107, контракт от 15 декабря 2016 года на сумму 249 тысяч 265 рублей, за эти деньги в течение декабря Тереховы вывозили снег с улиц Чаптынова и Э.Палкина.

Закупка №0377300000416000 106, контракт от 15 декабря 2016 года на сумму 249 тысяч 807 рублей, за эти деньги в течение декабря Тереховы вывозили снег с с пр. Коммунистического от дома №1 до перекрестка "Мебельный".

Закупка №0377300000416000 105, контракт от 15 декабря 2016 года на сумму 249 тысяч 807 рублей, за эти деньги в течение декабря Тереховы вывозили снег с пр. Коммунистического от дома №1 до перекрестка "Мебельный".

Закупка №037730000041600 010, контракт от 15 декабря 2016 года на сумму 249 тысяч 765 рублей, за эти деньги в течение декабря Тереховы вывозили снег с пр.Коммунистичесикий от дома №246 до перекрестка "Мебельная"

ОАО ДЭП №217, осенью этого года приобретенная членом команды Колобка, жителем Барнаула Алексеем Заздравных. Это предприятие заключило с Управлением коммунального хозяйства города следующий контракт:

Закупка №0377300000416000 095, контракт от 19 декабря 2016 года, согласно нему друг Колобка в течение 2017 года займется зимним содержанием дорог города Горно-Алтайска в микрорайонах «Заимка», «Каяс», «ГТФ». Сумма контракта составила 7 миллионов 015 тысяч 997 рублей.

ООО «Дормострой» Гарника Жамхаряна тоже достался «кусок пирога» на содержание дорог в Горно-алтайске и вывоз снега в декабре месяце, это предприятие заключило следующие контракты:

Закупка №0377300000416000 094, контракт от 19 декабря 2016 года, согласно которому Жамхарян и его команда из солнечной Армении будет заниматься ремонтом дорог на улицах г.горно-Алтайска и в микрорайонах "Кучияк", "Дубовая Роща", "Восточный", "Колхозный лог", "Старый музей", "Питомник", "Темп-2", "Бочкаревка" и содержанием дорог на улицах г.горно-Алтайска и в микрорайонах "Кучияк", "Дубовая Роща", "Восточный", "Колхозный лог", "Старый музей", "Питомник", "Темп-2", "Бочкаревка" в течение 2017 года. За это из бюджета города ему заплатят 21 миллион 877 тысяч 995 рублей.

Закупка №0377300000416000 111, контракт от 15 декабря 2016 года на сумму 249 тысяч 800 рублей, за эти деньги в течение декабря южные гости вывозили снег с ул. Ленина, ул. Кучияк, ул. Фрунзе в г. Горно-Алтайске.

Закупка №0377300000416000 108, контракт от 15 декабря 2016 года на сумму 249 тысяч 262 рубля, за эти деньги в течение декабря южные гости вывозили снег с ул. Социалистическая, Барнаульская в г. Горно-Алтайске.

Это основные получатели госконтрактов на содержание дорог Горно-Алтайска и вывоз снега с улиц города. Более мелкие контракты достались следующим лицам:

ИП Галкина Владимира Михайловича, депутата городского совета. Он выиграл аукцион на закупку №0377300000416000098 и заключил 13 декабря контракт на зимнее содержание дорог города Горно-Алтайска в микрорайонах «Партизанский лог» и «Гардинка» в течение зимы 2017 года, за это ему заплатят 1 миллион 980 тысяч 012 рублей, точно такой же контракт он исполнял и в предыдущем году.

ИП Мартыновой Вероники Викторовны, выигравшей аукцион на закупку № 0377300000416000099 и заключила контракт на зимнее содержание дорог города Горно-Алтайска в микрорайонах «Байат» и «Афганцев» в течение зимы 2017 года. За это ей заплатят 1 миллион 515 тысяч 984 рубля. Также, как и Галкин, она исполняла такой же контракт в предыдущем году.

Руководитель Антикоррупционного комитета Амыр АЙТАШЕВ