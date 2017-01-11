Ауэльхан Джаткамбаев и Виктор Безрученков прокомментировали слухи о предстоящей смене министра сельского хозяйства РА, главы Кош-Агачского района и назначении сити-менеджера Горно-Алтайска

Когда верстался номер, источник, близкий к республиканскому правительству пересказал автору этих строк любопытный слух, касающийся возможных кадровых перестановок. По словам источника, действующий Глава Кош-Агачского района Ауэльхан Джаткамбаев может быть назначен Александром Бердниковым министром сельского хозяйства Республики Алтай. Действующий министр Виктор Безрученков при этом, по некоторым данным, перейдёт на должность сити-менеджера (фактического мэра) Горно-Алтайска вместо репрессируемого «командой проходимцев» Виктора Облогина. Ну, а главой Кош-Агачского района, будто бы, станет руководитель Управления Федеральной миграционной службы по РА Вадим Деревягин.

Деревягин, по словам источника, будет «преподнесён» федеральному центру, как хороший руководитель приграничного района (ну, и, как возможный плюс, кое-кто, заинтересованный в превращение Кош-Агачского района в один огромный сафари-парк для приезжих VIP-охотников, может получить более сговорчивого и меньше оглядывающегося на местных жителей главу, чем всенародно избранный Ауэльхан Джаткамбаев). Довольно естественно будет выглядеть и гипотетическое назначение Безрученкова — с одной стороны, он - свой для Бердникова и «барнаульцев», а с другой, для рядовых горожан он — местный политик, не чужак. Ну, и что касается А.Ж.Джаткамбаева - уход на повышение - это старая, отработанная ещё в советские времена схема замены неудобного, но слишком сильного для обычного увольнения руководителя.

Двое из трёх героев слуха о кадровых перестановках прокомментировали мне ситуацию по телефону. Ауэльхан Джаткамбаев посмеялся и сказал, что планирует продолжать работу в должности Главы Кош-Агачского района (на которую он, как известно, был в сентябре 2013-го года избран всенародно, несмотря на сильнейшее сопротивление республиканских властей) до сентября 2018-го года. В то же время, в конце разговора он как бы в шутку поинтересовался, получится ли из него, на мой взгляд, хороший республиканский министр сельского хозяйства и стоит ли идти на такую должность (я посоветовал не соглашаться, т. к. должность, может быть, и интересная, но не при главе Бердникове).

Действующий министр сельского хозяйства РА Виктор Безрученков также весьма иронично отнёсся к пересказанному мною слуху — он посмеялся и ответил «сельскохозяйственной» пословицей: «Говорят, в Москве кур доят, я пошёл, но титек не нашёл!», а затем, как мне показалось, довольно настойчиво посоветовал данный слух публике не пересказывать. Возможно, его просто нервируют разговоры о возможной отставке, а может быть, слухи как раз попали «в точку». Посмотрим...

Ну, и последнее, что нужно отметить для полноты картины. Скорее всего, все эти перестановки (или их часть) случатся во второй половине 2017-го года. Несмотря на то, что Виктор Облогин был на всенародных выборах избран мэром Горно-Алтайска в марте 2012-го года, его полномочия мэра, судя по всему, не истекут в марте 2017-го года, а будут продлены до сентября — так устроен федеральный закон о единых днях голосования. Таким образом, «команда проходимцев» сможет «осчастливить» нас сити-менеджером только после выборов нового состава Горно-Алтайского городского совета депутатов. Сентябрьские выборы в горсовет станут весьма важным для судьбы города событием. Если большинство горожан 10 сентября опять, как в и в сентябре 2014-го, будут копать картошку вместо участия в выборах, то история со снегом, который засыпал улицы Горно-Алтайска и толком не убирается, в 2018-м году покажется нам «цветочками».