Генеалогическое древо, или Кто в судебной системе региона чей родственник

В Республике Алтай сложилась многолетняя корпоративная система связи органов судейского сообщества и работников правоохранительных органов. Благодаря родственным связям, благосклонности и дружеским отношениям между руководством судов и правоохранительной системой объективно и беспристрастно дела (и гражданские, и уголовные) не рассматриваются вообще. Уголовное судопроизводство и вовсе зациклено на вынесении обвинительных решений, поскольку «своим — не откажешь».

Именно в силу такой крепкой дружбы в Следственный комитет Республики Алтай попал «следователь-маньяк» Александр Сатлаев — сын председателя Чемальского районного суда Республики Алтай Андрея Сатлаева. Судья А. Сатлаев устроил своего сына в Следственный комитет Республики Алтай через своего доброго друга Андрея Александровича Мунатова (заместителя начальника Следкома республики), с которым в свое время он работал в прокуратуре республики. В период с 2012 по 2013 год Александр Сатлаев, работая в Следственном комитете республики, нападал на незнакомых женщин на территории города Горно-Алтайска с целью их изнасилования. Всего было совершено 11 нападений.

На сегодняшний день в судах республики и правоохранительных органах продолжает совершенствоваться практика укрепления родственных и близких дружественных связей в целях решения общих корпоративных проблем и вынесения «нужных» правоохранительным органам судебных решений.

Так, председатель Горно-Алтайского городского суда Полякова Светлана Ивановна является женой г-на Полякова Андрея Николаевича — начальника службы безопасности Следственного управления Следственного комитета Республики Алтай. Проживание совместное, развод фиктивный. В силу руководящих позиций супругов решения принимаются согласно корпоративным интересам семьи и общего «бизнеса»: Следственный комитет Республики Алтай направляет дела на рассмотрение в Горно-Алтайский городской суд, а суд, в свою очередь, подтверждает и поддерживает все обвинения Следственного комитета. Объективного рассмотрения дел нет. Налицо коррупционные взаимоотношения правоохранительных и судебных органов.

Родная сестра судьи Горно-Алтайского городского суда Алексея Викторовича Кривякова (до назначения судьей работал в Следственном комитете Республики Алтай)

Кривякова Юлия Викторовна работает следователем Следственного комитета Майминского района Республики Алтай. Трудоустройство сестры произошло благодаря дружеским связям А. Кривякова в Следственном комитете Республики Алтай и прямой зависимости СК Республики Алтай от принимаемых судьей Кривяковым А.В. решений по уголовным делам. В определенных кругах у судьи Кривякова А.В. имеется кличка «Палач» - за жестокость выносимых им приговоров. Налицо коррупционные взаимоотношения правоохранительных и судебных органов.

Муж судьи Верховного суда Республики Алтай Барсуковой Ирины Витальевны Барсуков В.А. является действующим адвокатом адвокатской палаты Республики Алтай. Оформлен фиктивный развод, проживание совместное. Дочь мирового судьи Кош-Агачского района Суховеркова Игоря Владимировича Суховерхова Инна Игоревна — действующий адвокат адвокатской палаты Республики Алтай. Первый помощник прокурора Республики Алтай Амургушев Судур Владимирович — родной брат судьи Арбитражного суда Республики Алтай Амургушева Сумера Владимировича — сыновья Амургушева Владимира Константиновича председателя Верховного суда Республики Алтай (в отставке).

Следователь Следственного комитета Республики Алтай Байжигитов Валерий Станиславович является родным племянником супруги Председателя Совета судей Республики Алтай Саутканова Айдара Далайхановича, судьи Верховного Суда Республики Алтай. Наличие близких родственных связей между судьей Верховного суда Республики Алтай и работником Следкома Республики Алтай самым положительным для Байжигитова В.С. образом отражается на результатах принимаемых решений по уголовным делам, направляемым Следственным комитетом республики в суд: обвинения поддерживаются, объективности в рассмотрении судами дел НЕТ. Налицо коррупционные взаимоотношения правоохранительных и судебных органов.

Муж судьи Арбитражного суда Республики Алтай Новиковой Ольги Леонидовны Верзунов Игорь Владимирович — действующий адвокат коллегии адвокатов Алтайского края. Сын судьи Чойского районного суда Мошковой Эммы ПетровныМошков Павел Андреевич работает в должности заместителя руководителя Шебалинского следственного отдела Республики Алтай. Трудоустройство Мошкова П.А. произошло не без участия матери-судьи.

Руководитель Верховного Суда Республики Алтай Алексина М.В. находится в тесных личных отношениях с руководителем Следственного комитета Республики Алтай Стариковым А.И. и лично выполняет все его просьбы по принятию судебных решений. Налицо коррупционные взаимоотношения правоохранительных и судебных органов.

Завьялов Александр Иванович, главный Федеральный инспектор по Республике Алтай, представитель Президента РФ в Квалификационной коллегии судей Респ. Алтай — тесть, т.е. родной отец жены заместителя руководителя Следственного комитета Респ. Алтай Евгения Толстяка. Завьялов непосредственно и лично заинтересован как в материальном благосостоянии своей дочери — жены Е. Толстяка, так и в продвижении карьеры своего зятя Е. Толстяка. Согласовывая судей на высокие должности и ставя их в зависимость от своего благосклонного отношения, Завьялов А.И. активно воздействует на судей в целях принятия «нужных» Следственному комитету Респ. Алтай решений. Благодаря такому тесному родственному взаимодействию тестя — Главного федерального инспектора Респ. Алтай Евгений Толстяк постоянно наращивает свое благосостояние: в его собственности несколько дорогостоящих земельных участков, домов и квартир, а также несколько автомобилей (стоимость только одного из нихпорядка 4 миллионов рублей). Налицо сращивание корпоративных, родственных, семейных и др. интересов, т.е. коррупционные взаимоотношения правоохранительных и судебных органов.

Перечисление родственных связей в правоохранительной, судебной и адвокатской системе можно продолжать и далее.

Покровительство в решении «нужных» вопросов, семейственность и поощрение коррупционных проявлений является основой деятельности всех вышеперечисленных лиц. О каком справедливом и беспристрастном суде можно говорить при наличии таких близких родственных связей в суде, правозащитных и правоохранительных органах? И до каких пор будет продолжаться сращивание семейных связей в этих государственных структурах? В связи с таким положением дел у населения возникает множество вопросов об объективности принимаемых судом в Республике Алтай решений — как по гражданским, так и по уголовным делам, поскольку наличие родственных связей является основанием недоверия жителей к суду и к выносимым судом решений. Именно поэтому данная система выявляет жестокость выносимых в Республике Алтай приговоров в отношении лиц, подвергшихся уголовным преследованиям, умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации всему судейскому сообществу в Республике Алтай. В целом в обществе республики поставлен вопрос о противозаконной коррупционной составляющей таких связей судейского сообщества и правоохранительной системы. Просим провести проверку изложенных фактов и принять меры по восстановлению облика независимого, справедливого и беспристрастного суда в Республике Алтай.

Обращение отправлено Председателю Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедеву

Под обращением подписи Ярыгина Т.М., Стасикова А.И., Деревянко Т.М., Соколовской О.И., Федорова С.С., Кульджина В.Ф., Колосовой С.П. и др. жителей Республики Алтай