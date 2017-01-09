Республика Алтай не успела освоить федеральные деньги, выделенные на строительство школ

Лишь 70% регионов успешно освоили выделенные из госказны средства на создание новых мест в школах. В числе шести регионов, где с этой задачей справиться не смогли совсем, называют Республику Алтай. Таковы результаты мониторинга "Общероссийского народного фронта" (ОНФ), рассказывает Алтапресс.

Чтобы снизить дефицит мест в школах осенью 2015 года правительство приняло специальную. До 2025 года на федеральные деньги должны построить 293 школы. При этом регионы, попавшие в программу (их 56) на свои деньги должны построить еще более 800.

В 2016 году регионам дали из федерального бюджета 25 млрд рублей. Их успешно освоили 70% регионов, при том в 17 из них новые школы уже заработали. Хотя, как оказалось, не все из них соответствуют нормам. Например, в Перми построили школу близ аэропорта и железной дороги, и шум от транспорта мешает детям заниматься. В ряде регионов строительство объектов затянулось до 2017 года.

А вот для шести регионов – Приморского края, Республик Адыгея, Карелия, Коми, Алтай, Ивановской области – задача по созданию новых мест в общеобразовательных организациях оказалась неподъемной. Эксперты ОНФ считают, что эти регионы не смогли выполнить свои обязательства по госпрограмме из-за высокого уровня регионального софинансирования (30/70), небольших сроков исполнения (один год) и недобросовестных подрядчиков. Кроме того, программа не предусматривает возможности расходовать выделенные средства на реконструкцию существующих зданий, хотя этот вопрос стоит очень остро: каждое пятое здание, по данным Росстата, требует капитального ремонта, а более 600 – находятся в аварийном состоянии.