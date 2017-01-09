В Новосибирске определены скульпторы, чьи работы стали лучшими на 17-ом Сибирском фестивале снежной скульптуры. Победители увезут свои награды в Горно-Алтайск, Санкт-Петербург, Омск, Братск и Республику Кыргыстан, пишет НГС.Новости.
В Новосибирске завершился 17-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Творческая площадка, на которой в течение четырех дней трудились мастера льда и снега, расположилась в Первомайском сквере. На церемонии закрытия фестиваля побывал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.
Тема, объединившая абсолютно все работы на фестивале в нынешнем году, посвящена экологии, поскольку новый 2017 год в России объявлен президентом годом особо охраняемых природных территорий. Посоревноваться в своем мастерстве собрались представители разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья (Казахстана и Киргизии).
Первое место заняла команда из Горно-Алтайска со своей композицией «Старик и море» по одноименной повести Хемингуэя.
Почетное второе место присудили объединенной команде из Санкт-Петербурга и Омска, третье – команде из Республики Кыргыстан.
Главную награду фестиваля – Кубок мэра – завоевали участники из Братска – им принадлежит скульптура «Велес» с медведем и волком.
Участники-победители получили медали, дипломы и памятные призы.
Скульптура новосибирцев под названием «Этот мир придуман не нами» в этот раз не заняла призового места. Кстати, в фестивале участвовали и школьники, правда, вне конкурса.
В арсенале каждого мастера был снежный блок размером 2,5 на 2,5 метра высотой 3 метра, плюс к тому – полуметровый пьедестал. Никаких электроинструментов, красок, осветительных приборов – только снежные блоки и безграничная фантазия. И хотя условия у всех равны, чего только не придумали одаренные участники!
– Интересная выставка фигур, – пишет на своей странице в социальной сети Марина Глаголева. – Всегда интересно, как они это делают, механизмы, лица, все как естественное, живое! Мастера своего дела!
Увидеть чудесные снежные изваяния своими глазами новосибирцы могут до 31 января в Первомайском сквере.
Справка
Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится в Новосибирске, начиная с 2000 года. Это международный творческий конкурс, на котором собираются профессиональные скульпторы со всей России и из-за рубежа. Учредители фестиваля — мэрия Новосибирска совместно с администрацией Центрального района и творческой общественной организацией «Артель».
Два предыдущих года в конкурсе побеждали команды из Байкальска и Новосибирска, они сооружали снежные ладьи с одинаковым названием «В добрый путь».
Фото Аркадия Уварова