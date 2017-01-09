Команда из Горно-Алтайска победила в фестивале снежной скульптуры 2017 в Новосибирске

В Новосибирске определены скульпторы, чьи работы стали лучшими на 17-ом Сибирском фестивале снежной скульптуры. Победители увезут свои награды в Горно-Алтайск, Санкт-Петербург, Омск, Братск и Республику Кыргыстан, пишет НГС.Новости.

В Новосибирске завершился 17-й Сибирский фестиваль снежной скульптуры. Творческая площадка, на которой в течение четырех дней трудились мастера льда и снега, расположилась в Первомайском сквере. На церемонии закрытия фестиваля побывал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

Тема, объединившая абсолютно все работы на фестивале в нынешнем году, посвящена экологии, поскольку новый 2017 год в России объявлен президентом годом особо охраняемых природных территорий. Посоревноваться в своем мастерстве собрались представители разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья (Казахстана и Киргизии).

Первое место заняла команда из Горно-Алтайска со своей композицией «Старик и море» по одноименной повести Хемингуэя.

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Почетное второе место присудили объединенной команде из Санкт-Петербурга и Омска, третье – команде из Республики Кыргыстан.

Главную награду фестиваля – Кубок мэра – завоевали участники из Братска – им принадлежит скульптура «Велес» с медведем и волком.

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Участники-победители получили медали, дипломы и памятные призы.

Скульптура новосибирцев под названием «Этот мир придуман не нами» в этот раз не заняла призового места. Кстати, в фестивале участвовали и школьники, правда, вне конкурса.

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В арсенале каждого мастера был снежный блок размером 2,5 на 2,5 метра высотой 3 метра, плюс к тому – полуметровый пьедестал. Никаких электроинструментов, красок, осветительных приборов – только снежные блоки и безграничная фантазия. И хотя условия у всех равны, чего только не придумали одаренные участники!

– Интересная выставка фигур, – пишет на своей странице в социальной сети Марина Глаголева. – Всегда интересно, как они это делают, механизмы, лица, все как естественное, живое! Мастера своего дела!

Увидеть чудесные снежные изваяния своими глазами новосибирцы могут до 31 января в Первомайском сквере.

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Справка

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится в Новосибирске, начиная с 2000 года. Это международный творческий конкурс, на котором собираются профессиональные скульпторы со всей России и из-за рубежа. Учредители фестиваля — мэрия Новосибирска совместно с администрацией Центрального района и творческой общественной организацией «Артель».

Два предыдущих года в конкурсе побеждали команды из Байкальска и Новосибирска, они сооружали снежные ладьи с одинаковым названием «В добрый путь».

Фото Аркадия Уварова