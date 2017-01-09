В Республике Алтай для двоих праздник закончился гибелью

Следственным комитетом региона возбуждено два уголовных дела о причинении смерти. Оба преступления совершены в ходе распития спиртных напитков, отмечает сайт ведомства. Так 43-летний житель Горно-Алтайска Евгений Такпаев и 40-летний житель Усть-Коксинского района Юрий Зайцев обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

2 января 2017 года в городе Горно-Алтайске Такпаев нанес удары молотком по голове 40-летнему знакомому, который скончался 5 января 2017 года в медицинском учреждении.

4 января 2017 года у себя дома в поселке Октябрьское Усть-Коксинского района Зайцев нанес множественные удары поленом по голове своему 53-летнему брату, который от полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.