В Горно-Алтайске сегодня прощаются с Валентином Чеконовым

В Горно-Алтайске на 85-м году жизни умер известный общественный деятель, публицист, зайсан рода Jус Валентин Чеконов. Прощание с ним состоится сегодня, 9 января, с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале городского морга, пишут "Новости Горного Алтая".

Валентин Агафонович Чеконов родился в селе Паспаул 17 апреля 1932 года. Работал инструктором, заведующим отделом и секретарем Кош-Агачского райкома ВЛКСМ. Затем служил в ночной дальнего действия бомбардировочной авиации, однако получил травму, из-за которой пришлось расстаться с авиацией. Стал директором Бельтирской начальной школы, поступил в Горно-Алтайский педагогический институт, со второго курса которого был направлен на партийную работу в Кош-Агачский район, где работал под руководством Михаила Карамаева. Институт пришлось заканчивать заочно. После этого много лет работал в партийных органах Кош-Агачского, Улаганского, Турочакского районов. Перед уходом на пенсию работал в республиканском комитете экологии, курировал издание Книг Памяти, был руководителем Совета старейшин.

Написал и издал несколько книг о политиках Республики Алтай, местной истории и культуре, руководил литературным объединением «Бабырган».