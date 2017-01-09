В Иогаче местная жительница торговала "Боярышником" на дому

Жительница села Иогач была поймана с поличным полицейскими при продаже косметического средства «Боярышник» из своего дома. Женщина хорошо знала, что реализация непищевой спиртосодержащей продукции запрещена, но несмотря на это продолжала торговать указанным средством, отмечает сайт МВД по РА.

Полицейскими изъято и направлено на экспертизу 132 флакона «Боярышника». По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Сельской жительнице, осуществлявшей торговлю запрещенной продукцией, грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей.

Напомним, 23 декабря вступил в силу запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Между тем специалистами роспотребнадзора совместно с представителями МВД и прокуратуры региона на 8 января проверено 185 объектов торговли, выявлено и арестовано спиртосодержащей непищевой продукции 1088 штук (110,36 литра), оштрафовано четверо предпринимателей, в отношении шести начато административное производство.