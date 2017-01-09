Туристка из Томска была эвакуирована вертолетом из альплагеря "Актру" (ФОТО)

Вечером 3 января из альплагеря «Актру» поступила информация о том что, участница зарегистрированной туристической группы из города Томск получила травмы ног - перелом правого голеностопа, и перелом бедра, сообщает сайт МЧС по РА.

4 января для эвакуации из Горно-Алтайска вылетели спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС Росии. Девушку доставили в столицу региона на вертолёте Ми-8 «Авиалесоохраны».

Повреждения туристка получила при спуске с перевала «Купол» в ущелье Актру. Девушку передали врачам скорой медицинской помощи и доставили в республиканскую больницу. На борту вертолёта специалисты центра медицины катастроф оказывали пострадавшей необходимую помощь.

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По словам участников группы, при спуске с перевала «Купол», девушка оступилась, упала и покатилась вниз, ударившись о камень, при этом она получила травмы ног. Группа спустила её в лагерь, где медик альплагеря оказывал ей первую помощь до прибытия спасателей. Сообщение о происшествии поступило поздно вечером, в тёмное время суток, поэтому было принято решение вылетать на следующий день.

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На тот момент в регионе на маршрутах находились восемь туристических групп, общей численностью 100 человек.

Стоит отметить, что данная группа из города Томска зарегистрирована в Алтайском поисково-спасательном отряде и застрахована в РЕСО «Гарантия» Республики Хакасия.