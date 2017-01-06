Алтай-Инфо - новая версия мобильного приложения

Вышла новая версия мобильного приложения для телефонов на Андроиде, с помощью которой можно удобно читать новости "Листка", "НГА" и других информационных ресурсов.

В версии 2.1 улучшена работа лент Алтапресс и НГА. Обновился раздел "Погода" с прогнозом погоды на 10 дней по большинству населенных пунктов Республики Алтай. В разделе Объявления можно почитать бесплатные объявления, которые будут напечатаны в следующем номере газеты "Листок", а так же подать свое объявление через электронную форму.

Скачать и установить приложение можно с Google Play Маркет (поиск по названию "Алтай-Инфо").

В приложении в удобной форме показываются информационные материалы. Программа оптимизирована для пользователей со слабым каналом Интернет. Все материалы загружаются в фоновом режиме и отображаются уже в готовом виде. Просматриваемые статьи можно переслать друзьям через соцсети, по СМС, электронной почте и другими способами.

Все новости удобно просматривать на одном экране. Статью можно пометить для помещения в папку "Избранное" для последующего быстрого доступа к ней.

Пользователь сам определяет, с какой регулярностью приложение обновляет ленты. Вследствие того, что собирается только текстовая и необходимая визуальная информация, приложение потребляет очень мало интернет-траффика.

Приложение "Алтай-Инфо" не требует каких-либо дополнительных действий для преодоления блокировки сайта "Листка" Роскомнадзором.

ss4

ss9