В этом выпуске:
МЧС предупреждает любителей острых ощущений или операция "Альпинист". Спасатели на вертолете с ледника Актру доставили в больницу туристку из Читы.
Предельный рост тарифов ЖКХ для жителей Республики Алтай в 2017 году составит не более 3,5 процентов, - заверяет Глава Республики Алтай. С нового года начнут приходить счета по новым выросшим тарифам.
Антибиотики теперь нельзя купить без рецепта врача. Минздрав окончательно запретил самолечение большинством противовирусных и противомикробных препаратов.
4 января не стало Анатолия Владимировича Демчука - Заслуженного врача Российской Федерации и организатора здравоохранения Республики Алтай. Похороны состоятся 6 января в селе Завьялово Алтайского края.
Этнографический музей алтайской культуры "Айас" - в Усть-Коксинском районе открылось новое учреждение культуры. Его создателями выступили лауреаты премии правительства республики в области культуры и искусства.
Доброй традицией стало устраивать новогодние праздники и встречи для жителей центрального микрорайона Горно-Алтайска у предпринимателя и депутат Государственного собрания Аскара Тулебаева (оголтелая платная реклама политика-предпринимтаеля А.Р.Тулебаева под видом новостей - прим. ред.).
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