Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 5 января 2017 года (видео)

В этом выпуске:

МЧС предупреждает любителей острых ощущений или операция "Альпинист". Спасатели на вертолете с ледника Актру доставили в больницу туристку из Читы.

Предельный рост тарифов ЖКХ для жителей Республики Алтай в 2017 году составит не более 3,5 процентов, - заверяет Глава Республики Алтай. С нового года начнут приходить счета по новым выросшим тарифам.

Антибиотики теперь нельзя купить без рецепта врача. Минздрав окончательно запретил самолечение большинством противовирусных и противомикробных препаратов.

4 января не стало Анатолия Владимировича Демчука - Заслуженного врача Российской Федерации и организатора здравоохранения Республики Алтай. Похороны состоятся 6 января в селе Завьялово Алтайского края.

Этнографический музей алтайской культуры "Айас" - в Усть-Коксинском районе открылось новое учреждение культуры. Его создателями выступили лауреаты премии правительства республики в области культуры и искусства.

Доброй традицией стало устраивать новогодние праздники и встречи для жителей центрального микрорайона Горно-Алтайска у предпринимателя и депутат Государственного собрания Аскара Тулебаева (оголтелая платная реклама политика-предпринимтаеля А.Р.Тулебаева под видом новостей - прим. ред.).

Запись эфира: