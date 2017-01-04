4 января умер бывший главный врач Перинатального центра Республики Алтай Анатолий Демчук

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Сегодня 4 января на 58-ом году жизни скончался бывший главный врач Перинатального центра Республики Алтай, Заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Владимирович Демчук.Демчук появился на свет в 1958 году, закончил Алтайский медицинский институт. В 80-х началась его врачебная карьера в больнице Майминского района, затем занимал должность реаниматолога в Завьяловском районе Алтайского края. В 2009 году получил должность главного врача больницы в Кош-Агачском районе, а в 2011 году его переводят на такую же должность в городскую поликлинику Горно-Алтайска. В 2012 году стал руководителем республиканского Перинатального центра.



В 2015 году ему и врачу-неонатологу Перинатального центра Алексею Каташеву следователи Следственного управления следственного комитета России по Республике Алтай предъявляют обвинения в убийстве родившейся недоношенной девочки, приходившейся покойному внучкой. По версии следствия, в результате преступного приказа Анатолия Демчука врач Каташев умышленно оставил новорожденную в беспомощном состоянии, из-за чего младенец через сутки умер.

В ходе расследования дела врачи были взяты под стражу, однако через несколько недель Демчуку изменили меру пресечения на домашний арест, поскольку в СИЗО у него случился инфаркт. Алексей Каташев пробыл под стражей почти три месяца, после чего его поместили под домашний арест. В Горно-Алтайске прошло несколько пикетов и митингов в поддержку обвиняемых, в которых приняли участие бывшие пациенты и коллеги Демчука и Каташева.

Громкое уголовное дело рассматривала коллегия суда присяжных, 20 мая 2016 года единогласно вынесшая оправдательный приговор. Однако решение присяжных было отменено постановлением Верховного суда России, направившего дело на новое рассмотрение. Основанием для отмены приговора стало то, что один из присяжных не сообщил о судимости близкого родственника, что является причиной для отвода состава коллегии. На 11 января этого года должно состояться повторное рассмотрение «дела врачей» в Верховном суде Республики Алтай.