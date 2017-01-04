Все это вместе было дом

(Последний адрес Федора Сергеевича Тозыякова)

Федор и Варвара Тозыяковы своей предпоследней девочке дали имя Кандыкчи. Сибирский цветок Кандык -один из самых холодостойких алтайских цветов, появляется сразу после таяния снега. Кандыкчи родилась в самый первый день весны – 1-го марта 1924 года. Когда арестовали отца, Федора Сергеевича Тозыякова, учителя Узнезинской начальной школы, в начале осени 1937 года, ей было 13 лет. Русское имя девочки – Вера.

Наша встреча с Верой Федоровной состоялась накануне нового 2017 года. В марте ей исполнится 93 года. Маленькая, легкая, стремительная, она быстро ставит чайник на плиту и усаживает меня за большой чистый стол. В большой и дружной семье Тозыяковых (всего было 11 детей, в живых осталось 8, а после войны - шестеро) все умели трудиться и веселиться. Все дети в семье были талантливы.

Федор Сергеевич взял себе спутницу жизни из интеллигентной грамотной семьи Якова Игнатьевича Кумандина. Кроме воспитания детей и ведения домашнего хозяйства Варвара Яковлевна по просьбе жителей села писала заявления, письма, прошения, жалобы. Она хорошо читала и писала, поэтому ее выбирали заседателем суда в деревне, в родительский комитет школы, женсовет. А еще она хорошо пела. В их гостеприимном, теплом и светлом, лиственном доме, который построил Федор Сергеевич, много пели. А руководил певцами алтайский фольклорист и композитор Андрей Викторович Анохин, частый гость дома Тозыяковых. В этом уютном доме у дороги было много знаменитых гостей и друзей, Григорий Иванович Гуркин, у которого брат Виталий учился рисовать, а позже был рекомендован им в Ленинградскую художественную академию, В. Шишков, известный писатель, автор проекта Чуйского тракта. «Много и других людей бывало в нашем доме» - говорит Вера Федоровна, когда в нем царил мир и творчество.

Много таких крепких домов было в России, описанных, например, Александром Твардовским в знаменитой поэме «Дом у дороги»:

И палисадник под окном,

И сад, и лук на грядах —

Все это вместе было дом,

Жилье, уют, порядок.

Не тот порядок и уют,

Что, никому не веря,

Воды напиться подают,

Держась за клямку двери.

А тот порядок и уют,

Что всякому с любовью

Как будто чарку подают

На доброе здоровье.

Помытый пол блестит в дому

Опрятностью такою,

Что просто радость по нему

Ступить босой ногою.

И хорошо за стол свой сесть

В кругу родном и тесном,

И, отдыхая, хлеб свой есть,

И день хвалить чудесный.

Но этот «день чудесный» закончился в самом начале сентября 1937 года. Отца увезли из дома, а позже приехала милиция с обыском. Во время обыска они хватали иконы бабушки и бросали их в печь. Дом осиротел, все чувствовали себя больными.

Старшая сестра, Нина Федоровна, попыталась увидеть отца. Их держали в конюшне, находившейся за Элекмонаром. Было последнее свидание с отцом и у Веры: маленькая Кандыкчи, выглянув в окно, увидела группу мужчин (около 25 человек), присевших отдохнуть у дороги, среди которых она узнала отца. «Он полулежал и смотрел в окна своего дома. Я поняла, что их конвоируют в областной центр пешком по тракту. Быстро собрав кое-что из еды, выскочила на улицу, но на поляне уже никого не было. Догнала я колонну почти за деревней. Отец шел последним, заложив руки за спину. Я подбежала к нему, не обращая внимания на конвой, передала хлеб. Словами, кажется, мы никакими не обменялись, я сильно плакала. Долго, пока арестованные не скрылись за поворотом, я смотрела им вслед. Эта разлука до сих пор в моих глазах» - вспоминает Вера Федоровна. Отца расстреляли 12 ноября 1937 года. Но в доме никто не знал о его смерти.

Варвара Яковлевна до самой смерти ждала отца. Когда она заболела, ее главным вопросом было - нет ли весточки от отца? И еще она часто спрашивала, когда же наступит Рождество? А мы вспоминали елку, которую любил ставить отец в школе, и ученики наряжали ее редкими тогда разноцветными игрушками. На праздник в школу приходила вся деревня.

После смерти мамы, в 1958 году приехала «тройка» НКВД по реабилитации отца. Нам выдали справку о том, что отец был невиновен и реабилитирован.

Позже Вера Федоровна решила создать в родительском, хорошо сохранившемся доме, семейный музей. В этом новом, 2017 году, Вера Федоровна думает установить на родительском доме персональный мемориальный знак, увековечивающий память отца, Федора Сергеевича Тозыякова, в рамках проекта «Последний адрес».

Благородный принцип этого проекта – «Одно имя, одна жизнь, один знак». Его цель – восстановить память о людях, ставших жертвами политических репрессий и государственного произвола в 30 – е годы.

Хотелось бы надеяться, что это осуществится, возможно, даже ко дню рождения Кандыкчи, когда сойдет снег и наступит настоящая весна света.

02.01. 2017.

Татьяна Данилова

Табличка для «Последнего адреса»

Тозыяков Федор Сергеевич (6. 9.1866 – 12. 11. 1937). Учитель начальных классов. Директор Узнезинской начальной школы. Арестован в сентябре 1937 года. Расстрелян 12 ноября 1937. Реабилитирован 7 января 1958 года.