Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 29 декабря 2016 года (видео)

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Программа развития труднодоступных и отдаленых сел уже не первый год реализуется в Республике Алтай. На завершении уходящего года теперь усть-канцы получили подарок по данной программе. На ремонт Дома Культуры в этом райцентре выделено 12 миллионов рублей.

Депутаты чемальского райсовета приняли решение о назначении главы администрации муниципалитета. На 32-й внеочередной сессии единогласную поддержку получил Евгений Ларин.

Массовая иммунизация населения, случаи заболевания чумой, состояние воды и окружающей среды, а также тесное взаимодействие структур. Республиканский Роспотребнадзор подвел итоги 2016 года.

Как обстоят дела с продажей и употреблением суррогатного алкоголя в Республике Алтай? Несмотря на активную работу правительства региона и общественых организаций, которые неоднократно призывали предпринимателей отказаться от торговли так называемыми "фанфуриками", единичные случаи отравления суррогатом всё же есть.

Главное новогоднее представление для лучших школьников - в Национальном театре прошла ёлка главы Республики Алтай. Около трехсот детей изо всех районов приняли участие в новогоднем маскараде.

Члены КПРФ подвели итоги работы региональноо отделения в 2016 году: участие в думских выборах, работа секретарей первичных организаций и подписка на партийную периодику. Не обошлось и без новогодних поздравлений от главного коммуниста Республики Алтай Виктора Ромашкина.

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