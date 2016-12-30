Демократия по-горно-алтайски

Всем своим друзьям, коллегам и родным выражаю большую благодарность, они, дружно бегая по городу, все-таки нашли место проведения моего юбилейного вечера - зал типографии. Особую благодарность выражаю Эдуарду Васильевичу Бабрашеву за понимание моего положения и за приют.

В то же время, не понимаю, почему первому заму Председателя Правительства РА Наталье Екеевой захотелось опускаться до такого уровня, как запрещать проведение планового мероприятия в театре, из цикла «Лицом к лицу». Кому посвящать мероприятие – это право ведущего. Как высказалась замминистра культуры, в 17.00 поступил звонок из правительства об отказе в представлении Малого зала театра для проведения творческого вечера заслуженного деятеля науки Республики Алтай Тодожоковой А.С.

Я сразу после юбилея улетела в Москву на VII съезд некоммерческих организаций (НКО), где выступали перед нами представители Госдумы, Совета Федерации и администрации президента, высоко оценивая роль НКО в современной политической жизни и их антикоррупционный вклад в жизнь России.

Даю информацию о Съезде НКО, завершившем свою работу в Москве 16 декабря. К сожалению, там не было участников от организаций Республики Алтай. Поэтому считаю важным довести эту информацию до наших НКО и общественных активистов.

Пост-релиз дает полное представление о работе Съезда. Социально ориентированные НКО переходят на следующую стадию развития - претендуют на выполнение отдельных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в социальной сфере с соответствующим финансированием.

Законодатель вносит изменения в 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (принят ГД, одобрен СФ, находится на подписании

Президента РФ) в части выделения НКО с общественно полезной деятельностью. Правительство РФ совсем недавно принимает постановление о перечне общественно полезных услуг. По всей вертикали власти даны соответствующие указания. Пришло время информировать общественность.

Информацию об этом можете посмотреть в прилагаемой презентации руководителя департамента Минэкономразвития.

Также существует постановление Правительства РФ 1096 о перечне общественно полезных услуг и критериев качества их предоставления. Общественно полезные услуги могут оказывать как СО НКО, так и учреждения, создаваемые органами МСУ и ИОГВ. Кроме того эти услуги все шире оказывают социальные предприниматели.

В общественном секторе сегодня вращаются миллиарды рублей (читайте выступление председателя союза НКО Айгистова). В то же время НКО КМН постоянно испытывают нужду в финансовых ресурсах. Есть опыт работы по грантам органов МСУ. Но надо идти дальше. Вспомните о словах Президента РФ В.В. Путина, сказанных в послании к Федеральному Собранию в 2015 году и в 2016 году. До 10% от объема социальных услуг государство готово отдать в руки СО НКО. Сегодня эти поручения Президента РФ начинают выполняться. Надо быть в курсе событий. Возможно, кому-то из вас просто не хватает этой информации. Возможно, кто-то после получения этой информации решит заняться социальным предпринимательством или внесет коррективы в устав своей НКО и будет участвовать в конкурсах на оказание общественно полезных услуг.

Кроме участия в работе съезда общалась с нашей головной организацией АКМНСС и ДВ по следующим вопросам:

1. Реестр, который продвигает Г.П. Ледков, направлен на разделение всех КМН на традиционных и не традиционных, т.е отнесение к КМН по профессии.

В нашей Республике Алтай почти все КМН - национальность установили судом и поэтому мы всех записываем в один Реестр: тубаларов, челканцев и часть кумандинцев (кроме входящих в организацию Пешперовой), и теленгитам надо определиться с национальностью.

2. Вопрос о делегатах на VIII съезд АКМНСС и ДВ в Салехарде в марте 2017 г. Будут направлены делегаты, выдвинутые на съезде КМН РА, это 16 делегатов, по четверо от четырех этносов, а рекомендованные Ледковым представители – они ищут финансирование и являются гостями съезда (без мандатов), так сказала Н.Г. Вайсалова.

По этому поводу хотела предупредить Н.М. Екееву - едут 16 делегатов, выдвинутые VII съездом КМНРА, и если хотите по дружески направить кого-то еще, то финансируйте за свой счет.

3. Руководству АКМНСС и ДВ предложено рассмотреть положение дел в организации КМН Республике Алтай, так как Л.Н. Пешперова является не Президентом КМН РА, ее полномочия закончились в 2013году, ей необходимо собрать Съезд КМН РА и выдвинуть свою кандидатуру - если ее поддержат, то она легитимна, а так она только председатель РОО кумандинцев (из 19 человек) и не имеет права представлять всех КМН РА.

Наталья Михайловна! Это называется вмешательством власти в дела общественных организации, это называется коррупцией. Можете судиться. Вы очень рассердились, когда Вам сказали, что ДВЕ организации КМН и ДВА Курултая Алтайского народа – не хороший показатель работы зама по социальным вопросам за три года и что «Республика Алтай – не территория согласия».

Вы, Наталья Михайловна, опускаетесь до такого уровня, что следите, где какой пенсионер проводит юбилей и запрещаете его проведение, это не ваш личный театр, он строился на деньги налогоплательщиков, то есть в том числе и на мои. Займитесь полезным делом, а не просто говорильней.

А.С. Тодожокова, старейшина тубаларов