Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 28 декабря 2016 года (видео)

В этом выпуске:

Охрана природы под пристальным вниманием. Вопросы экологической безопасности находятся на особом контроле главы Республики Алтай Александра Бердникова - Аскатский бор и горно-алтайская Еланда станут особо охраняемыми природными территориями.

Автобус-таксомотор - республиканские автоинспекторы провели профилактическое мероприятие. Внимание сотрудников ГИБДД было направлено на выявление и пресечение нарушений водителями маршрутных автобусов и автомобилей такси.

Паспорт для елки. Сотрудниками министерства природных ресурсов Республики Алтай проведен рейд по елочным базарам Горно-Алтайска.

Шедевры от мастеров-камнерезов Уймонской долины. Творческое объединение "Самоцветы" уже не первый год радует зрителей своими необычными изделиями.

Затем в составе программы "Вести. Эл Алтай" началась телепередача "Res publica", в которой Алексей Параев подвел итоги прошлого года:

О скандале с избранием акташского главы муниципалитета.

Первый в этом году лесной пожар в России был зарегистрирован в Чемальском районе Респулики Алтай.

В мае "Листок" цинично издевался над памятью погибших в Великой Отечественной войне.

В июне прошел митинг "Против борьбы с коррупцией в Республике Алтай", организованный Владимиром Петровым.

В конце августа Александр Бердников назначил свою бывшую заместительницу Ольгу Сафронову на должность исполняющей обязанности мэра Горно-Алтайска.

Не оправдались пророчества Сергея Михайлова об отставке Бердникова.

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