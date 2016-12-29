Создатель «Тинькофф банка» планирует построить виллы для роскошного отдыха в Горном Алтае

Бизнесмен Олег Тиньков планирует строить на Алтае частные виллы для богатых клиентов. Дело в том, что у создателя «Тинькофф банка» есть целый проект La Datcha - это новый туристический проект, в рамках которого он построил частные виллы, а теперь собирается сдавать их состоятельным поклонникам активного отдыха. Такие уникальные объекты могут появиться и в Горном Алтае, пишет Политсиб.ру.

Элитные дачи построены уже в в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани. Владелец домов признается, содержание вилл – дело затратное, сдача их в аренду VIP– клиентам скорее всего не принесет прибыли. Однако это не мешает Тинькову, он видит предназначение своего проекта в чем-то большем, чем просто дополнительный доход.

«Я в моей концепции хочу сочетать активный отдых с роскошью. Есть такое мнение, что любители активного отдыха должны жить в дешевых отелях и сушить носки на батареях. Я верю, что даже самый активный отдых и экстремальный спорт сочетаются с люксом, когда после катания ты можешь вернуться в шикарное шале, с тебя снимут ботинки, заберут вещи в стирку, а ты отправишься в частную сауну, потом поплаваешь, затем тебе сделают массаж, смешают коктейль...», - делится Тиньков.

В свободное от себя время он будет сдавать виллы в аренду, при этом в каждом доме будет свой шеф-повар, и еда будет включена в стоимость. Бизнесмен хочет расширить географию своих владений и положил глаз на Республику Алтай.

«В России мне бы хотелось построить на Горном Алтае, на Байкале, на Камчатке, где у меня с первого раза не получилось. Но на Камчатке у меня проект выходил лишь чуть дешевле, чем в Валь-Торансе (точные суммы я сейчас не хочу называть по ряду причин). При этом я точно знаю, что дом в Валь-Торансе мои дети продадут в два раза дороже. А что будет с домом на Камчатке – вообще непонятно. Там есть четкая сезонность: рыбалка и лыжи, больше делать нечего. Все надо везти, поэтому все получается очень дорого», - говорит бизнесмен.

Осложнить реализацию проекта в Горном Алтае могут чиновники, считает бизнесмен. Так произошло на Камчатке, где ему не захотели продавать землю. Однако Олег Тиньков не теряет надежды на то, что все получится, и ему не придется отказываться от своих планов на Алтай.

«Если представится такая возможность, мне бы очень хотелось построить и в Горном Алтае, и на Байкале (мне особенно нравится его бурятская часть – мы там с женой в 2009 г. справляли свадьбу). Я понимаю, что затраты на Астрахань я никогда не отобью – это миллионы долларов. Но мне интересно создать спрос среди нашей элиты – где многие, я знаю, рыбаки: посмотреть, поедут ли они в La Datcha в Астрахань. Сегодня они на дешевых базах или как-то еще. А мне хочется сочетать рыбалку с люксовым отдыхом – со спа, с шеф-поваром и т. д. Это будет дорого. Даже Астрахань – это уже очень большой риск, а Горный Алтай и Байкал – еще больший. Местные в Астрахани мне говорят: «К тебе за такие деньги никто не поедет». Посмотрим. Предложение рождает спрос», - резюмирует Олег Тиньков.