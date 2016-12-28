Дочь пропавшего без вести бойца Красной армии получила медальон отца

Представители отделения Поискового движения России в Республике Алтай разыскали дочь Гаврила Макарьева, пропавшего без вести в начале Великой Отечественной войны.

Как говорится на сайте правительства РА, летом текущего года в Подольском районе Московской области, около деревни Кузовлево была обнаружена братская могила, где были захоронены два офицера и девятнадцать красноармейцев. Подняты шесть медальонов, которые были направлены на экспертизу. После прочтения двух выяснилось, что два бойца, погибшие в Подмосковье поздней осенью 1941 года — уроженцы Алтая. Родственники красноармейца Полухина нашлись быстро, но поиски родственников второго погибшего солдата затянулись.

Поисковики установили данные бойца. Гаврил Кузьмич Макарьев родился в селе Лежаново Алтайского района Алтайского края в 1918 году. У него было девять братьев и две сестры, а сам он был в семье самым младшим. Считался пропавшим без вести с января 1942 года.

На призыв поисковиков откликнулись дети его братьев и сестер, то есть племянники. Как оказалось, перед войной Гаврил Кузьмич женился, и его жена Варвара вместе с дочерью Таней переехали в Ойрот-Туру, сообщает пресс-служба Центра молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай.

Эта информация стала известна руководителю отделения Поискового движения России в Республике Алтай Александру Вилисову благодаря командиру краевого поискового отряда «Алтай» Николаю Чайка. При содействии органов ЗАГС, ГОВД, городского Совета ветеранов и городского военкомата затем была найдена дочь бойца, Татьяна Ровенская.

В настоящее время поисковики заняты подготовкой доставки медальона и иных документов в Республику Алтай. Планируется, что бесценная реликвия, медальон отца, будет передана дочери в начале следующего года.

Татьяна Ровенская бережно хранит память о своем отце, призванном в ряды Красной армии в 1939 году, которого она, родившаяся в 1940-м, никогда не видела.