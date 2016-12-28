"Цели у нас одинаковые - сохранять лес..." Заповедник, лесничество и общественники заключили соглашение

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- Самая большая проблема "Тайги" - что лес уходит из региона, - отметил Михаил Киршин.

- Мы с населением, с общественностью писали обращение, чтобы какую-то часть леса выделять населению, дрова. Нет и все, я плачу аренду, это все мое, - говорил Ярослав Пашетов.

- Конфликт серьезный был в прошлом году с ними, - согласился Киршин, - все местные депутаты в нем участвовали, а батюшка был посредником.

Зинаида Тырысова считает, что бывший "лесной" министр Михаил Терехов не очень хорошо подумал, когда давал земли в аренду на 49 лет: "Лесные угодья Чойского и Турочакского районов в аренду сдал, что наделал? Он, конечно, имел на это право по закону, но здорового хозяйского подхода нет. Ведь следовало учесть интересы местных жителей. Проблема с дровами, по вашим словам, сегодня остро стоит, а что будет до 2057 года? Поэтому убеждена, что вопрос о целесообразности сдачи в аренду лесных угодий в таком объеме и на такой длительный срок следует пересмотреть сегодня, то есть в настоящее время". "У нас законодательство противоречит само себе - по одному кодексу так можно, а по другому - так", - сказала Людмила Кыдатова. "Согласен. А есть те, кто это используют, - заметил Игорь Калмыков. - Я считаю, что возможности воздействовать есть... Первое - будем справедливыми, бывает, допустим, кто-то написал из обиды на кого-то, а мы будем каждый раз разбираться - это будет ни за какую природу, а просто разборки и междусобойчик, поэтому справедливость должна быть, и когда есть специалист, он скажет, как должно быть... Второе - есть вещи, которые в законе не прописаны, как, например, сакральные места, но мы хотим, чтоб они были прописаны - думаю, здесь воздействовать все равно можно. Когда говорили о запрете рубки кедра - понятно, сейчас скажу, что это неправильно, и я согласен - людям, с одной стороны, нужно строиться, но когда мы видим. Что кедр вывозится за пределы республики - ну и что толку от того, что он разрешен к рубке? Мы-то от этого ничего не имеем. А вправе ли законодательно на уровне республики принять документ, где будет сказано - разрешается заготовка кедра только для местных нужд..."

- По нашему Телецкому лесничеству не то что на уровне республики - это Лесной кодекс уже не дает рубить кедр населению. А арендаторы могут. Написано - по кедру рубки ухода проводятся либо на основании проекта освоения, либо по договору аренды. Соответственно, это заведомо не для физических лиц, - сказал Ярослав Пашетов.

- Но ведь могут быть предложения о внесении изменений в Лесной кодекс, - подчеркнул Калмыков. - Это не быстрый, но возможный вариант.

- Вот для этого мы здесь и собрались... Смотреть нужно, с кем организация заключила договор на 49 лет, почему вывозится сырье... - вставила Любовь Туймешева.

- Но нужно действовать осторожно, потому что когда запретили рубить кедр, его вырубили больше, чем когда было можно, - напомнил Ярослав Пашетов, - запретили рубить, но лес нужен, и разрешили делать дороги. И тогда начали рубить просеки по тайге шириной по 30-50 метров.

Но выход, как считает Ярослав Геннадьевич, есть: "Просто надо соблюдать то, о чем говорили наши ученые-лесоводы, которые проводили опытные работы. Если они определились, что надо не 20 процентов, а 15 или 10 вырубить и смотреть - и действительно, назначить то дерево, которые через год или само упадет... грамотные рубки - они помогают сохранять. Это как в охотоведении..."

- Как охотоведы мы говорим так: надо старовозрастных особей выбивать из популяции, иначе они не дадут размножаться, лесники придумали старовозрастной лес, луговеды придумали, что если не выпасать - нету сменяемости... на самом деле, конечно, это антопоцентризм. Человек придумает все, только с выгодой для себя, - считает Игорь Калмыков. - Может, это покажется немножко утопией, но не зря же здесь возникал Кедроград. Все эти мысли, конечно, были романтичные и не всегда подкреплены экономически, но мне кажется, сейчас как раз наступит год, не зря Владимир Владимирович сказал про бассейн Телецкого озера, почему не попробовать нечто подобное на базе вашего лесхоза, что-то вроде опытного хозяйства? Мне кажется, это возможно.

В поддержку Игоря Вячеславовича высказалась Зинаида Тырысова: "Мне кажется, именно в тесном сотрудничестве мы придем к подготовке внедрения пилотного проекта, учитывающего уникальную природную и историческую особенность Республики Алтай. Но на сегодняшний день есть проблемы на уровне нормативно-правовой базы. Например, нет нормативов по лесозаготовке в горной местности..."

- У арендаторов есть расчет лесосек, в республике есть лесной план, - не согласился Пашетов.

- Но нет нормативов, как в горной местности заготавливать лес, - стояла на своем Зинаида Танышевна. - Например, нельзя тащить древесину по берегу реки...

- Есть правила заготовки древесины, ухода. Все прописано, где можно тащить, где нельзя...

- Ну а как быть, когда только по ручью и можно тащить? Горная же местность...

- Там не рубят, либо рубят и нарушают, либо делают рядом какие-то скопы... По ручью нельзя, но можно в 20 метрах от него прорубить просеку и сделать там дорогу, - говорил Ярослав Пашетов. - То есть, либо летом просеку, либо зимой ездить по ручью... надо из двух зол выбирать меньшее.

Зинаида Тырысова и Игорь Калмыков считают, что Ярославу Пашетову необходимо оказать всестороннюю поддержку, так как он "принципиальный человек и специалист", в свою очередь, от него ждут обучения членов общественной комиссии: "Можно запланировать первый обучающий семинар для местного населения, по вопросам лесопользования", - подсказал Игорь Калмыков. Пашетов согласился, точную тему семинара обещал сформулировать позднее.

Участники встречи обсудили также детали совместного выезда в лес. Зинаида Тырысова попросила обратить внимание также на декларации арендаторов, конкретно ООО "Тайга" - "должен быть договор с ними на руках у каждого члена комиссии, и по факту смотреть - на сколько кубов декларация, что сделано?" "Сколько работаю, не было такого, чтоб незаконные рубки сверх декларации, не в тех местах, - усомнился Пашетов, - с другой стороны, как определить... вот написано - две тысячи кубов отводят. Как комиссия определит, сколько отведено, если эти две тысячи кубов отводят две недели десять человек?" "Один раз комиссия съездит и будет понятно, что возможно, а что нет", - считает Михаил Киршин.

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Отдельно обсудили вопрос взаимодействия арендаторов лесных участков и местного населения.

- Вопросы вырубки леса у нас в Артыбаше и ближайших деревнях стоят остро, говорила Людмила Кыдатова, член "Сакрального Алтая", депутат Артыбашского сельского поселения, секретарь местного, иогачского отделения партии "Единая Россия". - Простые люди видят, что лес везут круглые сутки, и если лесники говоря что вырубают зрелый, перестоялый лес, то люди видят, что это не так - там лес такой, котором бы еще жить да жить, это элементарно видно по срезам, без какого-либо образования. Мы сейчас собираем подписи населения - я посвятила этому один день, охватила все слои населения, была в школе, больнице, детском садике, да и просто на улице - практически все подписываются... Но не верят ни во что, ни во власть и ни в кого. Не верят, что что-то сдвинется, считают, что все решают деньги. У меня же есть внутреннее убеждение, что ситуацию можно изменить в пользу народа, в пользу нашей экологии, окружающей среды. Потому я этим и занимаюсь.

- Когда люди говорят, что рубят и вывозят лес - они кого-то конкретного имеют в виду?

- Поселение у нас не такое уж и большое. Знают, что существует у нас такое ООО "Тайга", просто называют хозяйку Мариной, не запоминая фамилию. Она человек неконтактный. Говорит, что у нее работают 60 человек - может, где-то они у нее оформлены, но реально из местного населения у нее трудится 6 человек. К населению она относится свысока, не проявляет никакого уважения, рабочих мест она не создает, даже наоборот, с ее приходом количество рабочих мест сократилось. Там, где они сейчас базируются, стоит горелое здание - не убрано, территория не огорожена, хотя это они сделать обязаны, место, где они складируют лес, выглядит очень убого. И повлиять на Марину практически невозможно. Занимается ООО "Тайга" только рубкой леса.

- Давно ли они работают в поселении?

- Под руководством Марины - лет пять-шесть. Раньше у них была распиловка, теперь нет и этого, не говоря уж о столярке, какой-то глубокой переработке. Просто рубят и вывозят лес. Мы как сырьевой придаток. Населению от этого никакого интереса. Даже куб древесины купить у них невозможно. Все прекрасно понимают, что кедр растет 300 лет, а вырубить его можно за месяц, например. И на следующий год он не вырастет.

- Насколько большая территория в аренде у "Тайги"?

- Очень большая, точно не скажу. И аренда длительная, 49 лет. Не каждый человек проживет-то столько... мы бы хотели, чтобы эта аренда как-то пересмотрелась...

По словам Людмилы Кыдатовой, ни в Кебезени, ни в Артыбашском сельском поселении нет ни одного столярного цеха, хотя это очень востребовано: "Дрова покупают, кто в Турочаке, кто где, а столярные изделия - нет, негде. На лесе живем, а леса взять негде... Что же касается кедра, насчет вырубки которого Главой Республики Алтай вроде бы объявлен мораторий (о чем гласит рекламный щит возле моста через Бию), на деле ничего подобного местные жители не видят. Когда сказали про этот мораторий, люди как-то воспряли, но проходит месяц за месяцем - никаких изменений, и люди потихоньку перестают верить...".

Некоторую уверенность в успешном исходе общественного дела вселяет договор с компанией "СтройПрактик", которая, как подчеркнула Людмила Кыдатова, пошла навстречу: "Очень многое зависит от арендатора. Вот наше движение началось, и первый опыт со "СтройПрактиком" был успешным. Пришли к диалогу, договорились насчет сакральных мест в Новотроицке, по Урчину. А та же Марина вообще на контакт не идет, вы сами в этом убедились".

Неверие местных жителей властям зиждется и на простом наблюдении: как говорит Людмила, как верить, "когда видишь, что на Телецком строится богатый человек и все быстро решается, строится дорога, валится кедрач, по дну озера кинули кабель, хотя на публичных слушаниях все поселение, все присутствующие до одного человека были против... Экспертизы экологической не было. Но им пока все можно. Протокол публичных слушаний где?" Любовь Туймешева напомнила - Яйлю всем миром, 500 человек, писали письмо, собирали подписи против этой грандиозной стройки, но письмо чудесным образом затерялось.

Соглашение, заключенное тремя организациями - это одна из попыток урегулирования острой проблемы использования леса, сохранения кедра, организации переработки лесного сырья на местах, повышения экологического сознания населения. Как сказал Михаил Киршин, "из одного кедра можно изготовить тысячу сувенирных изделий, которые расскажут о нашем крае, о культуре его народа. Сама переработка - это рабочие места для местных. А что даст вырубка и вывоз сырьем за пределы республики тысячи кубометров кедра для местного населения? Ничего". Руководитель "Сакрального Алтая" Зинаида Тырысова подчеркнула - проблема прокладки кабеля по дну Телецкого озера, строительство турбазы в местечке Самыш по береговой полосе, вырубленные в том районе леса для строительства дороги взяты на изучение и контроль.

По жалобе жителей Артыбашского сельского поселения на ООО "Тайга" совместная рабочая группа с проверкой уже выезжала на место вырубки леса. С результатами проверки ознакомимся на следующем заседании экологической организации "Сакральный Алтай".

Инна Жулаева