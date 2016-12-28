"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Как вы считаете, в уходящем 2016 году уровень жизни вашей семьи изменился к худшему, улучшился или остался без изменений?"
В течение недели в опросе приняли участие 204 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.
4,4% отвечавших (9 человек) считают, что уровень жизни их семей в течение года вырос. Они говорили:
- жизнь помаленьку улучшается;
- жизнь улучается, с каждым годом все лучше и лучше;
- материальное положение улучшилось.
14,2% отвечавших (29 человек) полагают, что уровень жизни их семей в течение года остался без изменений. По их словам:
- в этом году уровень жизни не изменился;
- уровень жизни остался на прежнем уровне, никаких изменений;
- наш материальный образ жизни не изменился, мы пенсионеры, как все было, так и осталось, по-старому;
- не улучшился, но и не ухудшился;
- уровень остался таким же, как и прежде;
- остался без изменения, но и не улучшился;
- наш уровень жизни остался прежним.
80,9% отвечавших (165 человек) сказали, что уровень жизни их семей в течение года понизился. Они говорили:
- уровень жизни моей семьи ухудшился, и чем дальше, тем страшнее;
- к сожалению, уровень жизни ухудшился;
- однозначно уровень жизни упал, цены в магазинах растут, а зарплата на прежнем уровне, ее никто не поднимает;
- положение нашей семьи намного ухудшилось;
- маленько похуже стало;
- ничего лучшего мы не ожидаем, становится хуже и хуже;
- жить становится все труднее и труднее, работы нету людям;
- по нынешним ценам в магазинах мы все за гранью нищеты;
- уровень жизни намного ухудшился;
- конечно, ухудшился, вчерашняя ярмарка нам показала, как наша администрация думает о нас, на рынке на ГТФ мясо 200 руб. с косточками, на ярмарке 220 руб. - это нормально?
- в нашей семье жить стало хуже, материальное положение ухудшилось;
- уровень ухудшился, потому что нету работы;
- уровень жизни ухудшился, я пенсионер, пенсию-то зажимают, а цены все выше и выше;
- уровень жизни нашей семьи понизился;
- я думаю, что ухудшился;
- конечно, к худшему, пенсионерам индексацию не провели, а цены растут;
- жизнь пенсионеров с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее;
- я пенсионер, мой уровень продолжает падать, и мне кажется, гуманитарную помощь пора выдавать пенсионерам;
- уровень в нашей семье стал хуже;
- ухудшился немного;
- намного хуже;
- спасибо нашей администрации, у нас многодетная семья, трое детей, спасибо за то, что отменили бесплатные подарки к Новому году, дай бог им здоровья;
- уровень нашей семьи значительно ухудшился;
- наше состояние ухудшилось из-за повышения цен;
- уровень жизни ухудшился, это благодаря этим санкциям;
- конечно, жизнь стала хуже, что у детей, что у меня;
- мой уровень и уровень моих знакомых ухудшились наполовину;
- очень значительно ухудшился;
- изменился в худшую сторону;
- положение ухудшилось, все подорожало, если за все заплатить, за все услуги, у меня остается 3 т.р., а это на 30 дней маловато;
- благополучие моей семьи ухудшилось;
- жизнь - нищета и голь перекатная, все хуже и хуже;
- уровень жизни значительно понизился;
- я пенсионерка, и мой уровень ухудшился;
- я пенсионер, цены выросли, но жить пока можно;
- стало хуже чуть-чуть.
1 человек (0,5% отвечавших) не определился с позицией. По его словам:
- я ничего не могу сказать, я на пенсии, сижу дома, не выхожу никуда, все покупает дочь.
Результаты опроса обрабатывал Искандер Победоносцев