"И чем дальше, тем страшнее…"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Как вы считаете, в уходящем 2016 году уровень жизни вашей семьи изменился к худшему, улучшился или остался без изменений?"

В течение недели в опросе приняли участие 204 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

4,4% отвечавших (9 человек) считают, что уровень жизни их семей в течение года вырос. Они говорили:

- жизнь помаленьку улучшается;

- жизнь улучается, с каждым годом все лучше и лучше;

- материальное положение улучшилось.

14,2% отвечавших (29 человек) полагают, что уровень жизни их семей в течение года остался без изменений. По их словам:

- в этом году уровень жизни не изменился;

- уровень жизни остался на прежнем уровне, никаких изменений;

- наш материальный образ жизни не изменился, мы пенсионеры, как все было, так и осталось, по-старому;

- не улучшился, но и не ухудшился;

- уровень остался таким же, как и прежде;

- остался без изменения, но и не улучшился;

- наш уровень жизни остался прежним.

80,9% отвечавших (165 человек) сказали, что уровень жизни их семей в течение года понизился. Они говорили:

- уровень жизни моей семьи ухудшился, и чем дальше, тем страшнее;

- к сожалению, уровень жизни ухудшился;

- однозначно уровень жизни упал, цены в магазинах растут, а зарплата на прежнем уровне, ее никто не поднимает;

- положение нашей семьи намного ухудшилось;

- маленько похуже стало;

- ничего лучшего мы не ожидаем, становится хуже и хуже;

- жить становится все труднее и труднее, работы нету людям;

- по нынешним ценам в магазинах мы все за гранью нищеты;

- уровень жизни намного ухудшился;

- конечно, ухудшился, вчерашняя ярмарка нам показала, как наша администрация думает о нас, на рынке на ГТФ мясо 200 руб. с косточками, на ярмарке 220 руб. - это нормально?

- в нашей семье жить стало хуже, материальное положение ухудшилось;

- уровень ухудшился, потому что нету работы;

- уровень жизни ухудшился, я пенсионер, пенсию-то зажимают, а цены все выше и выше;

- уровень жизни нашей семьи понизился;

- я думаю, что ухудшился;

- конечно, к худшему, пенсионерам индексацию не провели, а цены растут;

- жизнь пенсионеров с каждым годом становится все тяжелее и тяжелее;

- я пенсионер, мой уровень продолжает падать, и мне кажется, гуманитарную помощь пора выдавать пенсионерам;

- уровень в нашей семье стал хуже;

- ухудшился немного;

- намного хуже;

- спасибо нашей администрации, у нас многодетная семья, трое детей, спасибо за то, что отменили бесплатные подарки к Новому году, дай бог им здоровья;

- уровень нашей семьи значительно ухудшился;

- наше состояние ухудшилось из-за повышения цен;

- уровень жизни ухудшился, это благодаря этим санкциям;

- конечно, жизнь стала хуже, что у детей, что у меня;

- мой уровень и уровень моих знакомых ухудшились наполовину;

- очень значительно ухудшился;

- изменился в худшую сторону;

- положение ухудшилось, все подорожало, если за все заплатить, за все услуги, у меня остается 3 т.р., а это на 30 дней маловато;

- благополучие моей семьи ухудшилось;

- жизнь - нищета и голь перекатная, все хуже и хуже;

- уровень жизни значительно понизился;

- я пенсионерка, и мой уровень ухудшился;

- я пенсионер, цены выросли, но жить пока можно;

- стало хуже чуть-чуть.

1 человек (0,5% отвечавших) не определился с позицией. По его словам:

- я ничего не могу сказать, я на пенсии, сижу дома, не выхожу никуда, все покупает дочь.

Результаты опроса обрабатывал Искандер Победоносцев