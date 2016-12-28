О туризме: как я вижу его из окна своего автомобиля…

Турция, Испания, Греция, Таиланд, Кипр, Арабские Эмираты… Куда бы вы сейчас хотели отправиться (из морозной действительности) на насыщающий душу приятными эмоциями отдых? И с чем, разрешите спросить, у вас прочно ассоциируются понятия курортных зон и приятного отдыха?

Предположу, что необходимыми условиями отпускной релаксации практически для всех являются, как правило: море, пляжи, жара, свежие фрукты… Далее каждый здравомыслящий турист, скорее всего, будет учитывать статус гостиничного комплекса или курортного санатория, наличие дополнительных сервисов и инфраструктуры (магазины, рестораны, развлекательные зоны), близость и доступность различных достопримечательностей (хоть природных, хоть рукотворных)…

Ну, а теперь ответьте мне, за чем из всего вышеперечисленного едут туристы в Горный Алтай? Моря у нас нет. Жара?.. – да, часто хватает пальцев, чтобы сосчитать по-настоящему жаркие дни. Уровень сервиса и общепита гораздо ниже среднего…

Чтобы не быть голословным, даже приведу пару примеров…

Лето. Но идёт то мелкий, то проливной дождь. Однако туристический сезон в разгаре, и у меня на борту очередные пассажиры, прилетевшие из европейской части России. Едем по Чуйскому тракту, и за плечами уже и Семинский перевал, и Чике-Таман… На каждом из перевалов я останавливался: просил туристов хотя бы мысленно поприветствовать Духов Перевалов, поздороваться с Ханом Алтаем… По дороге объяснял, что это не просто алтайские традиции, что это просто уровень чувствительности людей, живущих в Горном Алтае, немного выше, чем у жителей, к примеру, крупных городов, и это позволяет им чувствовать и даже видеть Духов Природы, ощущать, что Природа – живая, почитать и уважать окружающее их пространство…

За такими разговорами время незаметно приблизилось к обеденному. Мои пассажиры попросили остановить у какого-нибудь кафе: «а, давайте, вон у того, у которого стоят несколько машин». Вхожу в небольшое придорожное кафе вместе с туристами. Они окидывают взглядом блюда, стоящие на столах посетителей и пытаются (кратчайшим путём) заказать то же самое, однако кассир бесстрастно отвечает, что одно наименование осталось в единичном экземпляре, а другое и вовсе кончилось…Худо-бедно, но мои туристы кое-что покупают: буквально, первому досталось «первое», второму – «второе», а третьему –«третье» и пирожки… И тут в кафе входят иностранцы… Тоже оглядывают еду на столах, и, вижу по хищному прищуру глаз - готовы «съесть слона»... Девушка-переводчик пытается ретранслировать за стойку заказ, но кассирша хладнокровно отвечает, что «ничего нет»… Переводчица разворачивается и многозначительно разводит руками… Но у представителя группы иностранцев при этом почему-то появляется улыбка, и оптимистичным блеском загораются его глаза. Он начинает что-то объяснять переводчице, и та кивает и, снова разворачиваясь к стойке, говорит: «А дайте-ка нам просто пирожки». Продавщица без лишних извинений «отрубает», что пирожки тоже кончились. Глаза иностранцев потухают, и они несолоно хлебавши покидают закусочную…

Я к этому кафе, поверьте, не имею никакого отношения. К тому же знаю по опыту, что бывают дни, когда, действительно, в такие частные кафе почти никто не заглядывает, а потому их владельцы привыкли готовить немного, довольствуясь небольшой, но стабильной прибылью… Так почему же в тот момент мне стало немного стыдно за такую ситуацию? Думаю, потому что это сам Алтай во мне стыдился того, что не смог проявить должным образом своего гостеприимства…

А теперь хочу показать вам, что и изобилие предлагаемой пищи в местных условиях бывает карикатурным…

Было время, когда каждое лето я выезжал таксовать «на трассу», работая приемущественно с туристами. И, почти круглосуточно находясь в узлах и развязках туристических направлений, насмотрелся всякого, и в одном из оживленных мест я наблюдал такую картину. Часов в шесть утра «на работу» подъезжали на видавшей виды «шестёрке» уроженцы Средней Азии. Открывали свою подсобку и извлекали оттуда огромный казан с уже готовым пловом. Разводили огонь, и вешали казан над костром. Раскладывали дыни и арбузы, ставили картонку с надписью «Вкусный плов»… Арбузы у них стоили дорого, и люди покупали их редко, но плов пользовался ещё меньшим спросом, хотя… всё же пользовался… Ну, потому что, даже у меня самого, каждый день создавалось впечатление, что его только что приготовили на костре… Несмотря на то, что несколько дней подряд, нёс я на том месте своё таксистское дежурство, и явственно видел, как ежеутренне едва початый казан снова и снова водружали на костёр…

В-общем, что я опять хочу сказать? – совсем не затем, чтоб вкусно покушать, едут туристы на Алтай… Не затем, чтобы окунуться в море развлечений, преодолевают они сотни и тысячи километров нелёгких дорог… Да, и что собственно я пытаюсь вам доказать? – все и так знают, что туристов в Республику Алтай привлекают прежде всего первозданность и богатство Природы; целебная энергетика водопадов, рек, родников, лесов и гор; возможность напитаться красотами здешних пейзажей; возможность надышаться чистым воздухом безлюдных мест… Где же ещё человек сможет остановить череду многочисленных забот, роящихся в его голове, которые в суете дней он, словно вагоны с тяжёлыми грузами, нацеплял к локомотиву своего устремления?

Безмерно будет благодарен тот, кто, глядя на Храм Природы, поймёт, что его «глобальные» жизненные планы подчас мелочны и недостойны воплощения; кто воскреснет душой и зарядится энергией Жизни; кто осознает, какое количество лишнего он тянет за собой ежедневно, тормозя тем самым свою самореализацию… Горный Алтай – уникальное место, способное очищать сознание людей. А алтайский народ – носитель особой философии Жизни, несущий в своих традициях секреты Гармонии Человека и Природы. И эта Гармония способна восстанавливать здоровье, останавливать конфликты и катаклизмы, нести людям ощущения благоговейной благодарности и счастья каждого прожитого дня… А повальное превращение человечества в общество потребления, стандарты которого навязываются нам сегодня так называемым Западом, уже привело многих людей в мире к деградации и духовному голоданию, к ненависти и даже войне… Горный Алтай может и должен стать островком отдохновения для тех, кто стремится обрести внутреннее равновесие в Чаше Величия Природы; для тех, кто дерзнёт заместить свой неуёмный эгоизм и жажду потребления чувствами восхищения и благодарности к Матери-Природе…

Этим летом прямиком из аэропорта я повёз одну женщину в Чемал.

Я каждое лето приезжаю на Алтай, - рассказывала она. – Деньги не имеют значения… Но вырваться удаётся только на два – три дня… Я останавливаюсь на какой-нибудь турбазе, а на следующий день ухожу одна в тайгу… Один – два дня наедине с Природой – хватает, чтобы восстановиться – и снова, на самолёте, домой…

Адреса турбазы она не знала – забронировала место, воспользовавшись информацией из Интернета, по телефону:

- Какая-то новая турбаза…

Но в эпоху технического прогресса с помощью электронных карт можно найти и неизвестную турбазу в незнакомом месте, а уж Чемал-то я знаю…

Но нет: оказалось, только думал, что знаю… Расстроился Чемал вширь… Ну, вот мы подъехали к этой новой «турбазе»; поздним тёмным вечером: а большой (по меркам Чемала) трёхэтажный корпус сверкает огнями, вход охраняют каменные львы, за окном, которое казалось, прозрачной стеной, перед богатовыглядящей стойкой администратора - огромный освещенный холл; перед зданием вдоль выложенных тротуарной плиткой дорожек «горят» многочисленные неоновые деревья; откуда-то слышна музыка; а к машине первым делом подбегают мужики, желающие «съездить за пивом»… Женщина, приехавшая в гости к Алтаю, первым делом впала в смятение:

- Похоже, что я забронировала номер не в том месте… Подождите, не уезжайте, может сейчас еще куда-то поедем…

Впрочем, через пару минут она «отошла» и смирилась с ситуацией: «В конце концов это же всего лишь на одну ночь»… Однако из этой мизансцены я понял, что тенденция превращения Горного Алтая в подобие дорогого курорта имеет и оборотную сторону: может быть сюда и станут приезжать разгульные типажи в поисках тридцати трёх удовольствий, но поток туристов при этом может вовсе и не увеличиться, а даже наоборот сократится, поскольку пропорционально уменьшится и количество туристов, ищущих спокойствия и гармонизации… Да и любое нарушение природной гармонии может оборачиваться непредсказуемыми последствиями, как то самое недавнее наводнение, после которого туристы повальным образом отказывались от посещения Горного Алтая…

Поэтому мне и не до конца понятно: если Республика Алтай в последнее время позиционируется, чисто как перспективное туристическое направление - никаких особых промышленных зон здесь создавать не планируется, то есть ли у нашего местного правительства хоть какой-то концептуальный поэтапный план развития Горного Алтая, как туристического региона? Я, конечно, понимаю, что пытаюсь сейчас рассуждать с позиций «кухарки», претендующей управлять государством; вернее, таксиста, дерзающего вмешиваться в управление Республикой, но лично меня сложившаяся ситуация сильно напрягает, накаляет и обижает… Как говорится, «за Державу обидно»… Где-то там, кем-то наверху всё пущено практически на самотёк, а отдуваются в конечном итоге все жители Республики, поскольку и уровень жизни горно-алтайцев напрямую связан с политикой Правительства Республики…

Сегодняшняя тенденция развития туристического Горного Алтая, конечно, прочитывается, но просчитывается она, к сожалению, лишь как спекулятивная продажа земель под хаотичную застройку территории Республики турбазами, как громогласное строительство крупных объектов типа «Алтайской долины» или манжерокского горнолыжного комплекса, которые на деле оказываются очередной кормушкой, как для местных «воров в законной власти», так и для их московских покровителей… А стоило ли вообще упирать акценты в создание на Алтае развлекательных зон? – спрашиваю иногда я самого себя. Я вот что-то совсем не слышал, чтоб на Камчатке для привлечения туристов строили «колесо обозрения» или, скажем, дельфинарий. – Нет, люди, едущие туда желают увидеть дымящиеся вулканы и фонтанирующие гейзеры… А разве в Аркаиме, уральском месте силы, по посещаемости туристами опережающем порой даже Алтай, строят аквапарк для увеличения потока паломников? Построить там безусловно могут и искусственное озеро, и карусели с кинотеатрами, вот только, если человек настроен посетить Аркаим, как место духовной силы, он поедет туда в любом случае - ему вряд ли покажется привлекательной поездка ради аквапарка, соответственно и те, кто в Аркаим ехать не планируют… - аквапарком их туда точно не заманишь…

К чему я веду? К элементарному выводу: что именно спрос должен рождать предложение…

Если Горный Алтай, в первую очередь, привлекает людей своей уникальной энергетикой, природными достопримечательностями, прекрасными горными видами, магнетизмом Телецкого озера, легендарностью Белухи, величием Катуни, чистотой здешнего воздуха, то знакомства с этими земными чудесами мы и должны в полной мере обеспечить туристам, которые зачастую вырываются сюда из цепких лап мегаполисов всего на несколько дней…

И вот, что мне удивительно, садятся иные туристы в такси, называют адрес турбазы, выбранной ими почти случайно в широте предложений сети Интернет, и пока мы едем, простодушно спрашивают:

- А на что, собственно, на Алтае нам нужно посмотреть, куда съездить?

То есть какие-то отзывы о Горном Алтае они, конечно, читали (готовились к поездке), но масштабы Алтая мало кто из впервыеприехавших реально представляет… И далеко не каждый готов оплачивать масштабные передвижения (между местными достопримечательностями) на такси… Да и далеко не каждый таксист согласится везти пассажиров в места завораживающей красоты, которые хоть насколько-нибудь удалены от асфальтированных трасс… Да и не любая еще машина в иные «заповедные» алтайские места сможет проехать… «Отправил» я нынче одних туристов на Каракольские озера – ну, другими словами, посоветовал им туда съездить. А по дороге в аэропорт, провожая в обратный путь, попросил их поделиться впечатлениями…

- Летали, - говорят. В буквальном смысле летали: по будке автомобиля ГАЗ-66…Краткие впечатления? Грязь. Кочки. Ямы… Так трясло, что правая почка чуть с левой местами не поменялись…

- И ничего особенного мы там и не увидели, ради чего так страдать пришлось… - резюмировали мои пассажиры… А это значит, что с них просто взяли деньги и отвезли на место, и никто из мнимых «проводников» не был озадачен тем, чтоб сопроводить туристов мыслью о священности каждого уголка Алтая, об уважении к Духам Алтая, незримо присутствующим в каждом сакральном месте и о соблюдении чистоты мыслей в таких местах…

«Не бросайте мусор! Уважайте Духов Алтая!» - напутствует социальная реклама со щитов вдоль Чуйского тракта. А ведь мусор – он тоже не всегда зримый, и Духи Алтая могут страдать и от ментального мусора в наших головах, и от той непочтительности и материальной заскорузлости, с которыми путешествуют по Республике моральнонеподготовленные туристы…

Кому ж их готовить? – спросите вы?.. Даже затрудняюсь с ходу ответить…

Но я, между прочим, часто интересуюсь у ездящей в такси горно-алтайской молодёжи, чем они занимаются, где учатся, и нередко слышу в ответ:

- Учусь в техникуме туризма на менеджера по туризму…

Вот! А за годы существования выпуска по этой специальности «специалистов» по туризму должно было создаться «с лихвой»… Может быть эти самые «менеджеры» в силах вкушать туристам почитание Природы? Или они ещё слишком зелены? Или, как всегда, специалистов у нас готовят далёкими от реальной конкретики жизни?.. Да, честно сказать, и конкретика эта тоже, получается, всегда нереально далека от реальности…

Но вот однажды, года три назад, реальную модель туризма с соблюдением всех местных традиций и с воспитанием в приезжих духовного начала всё же дал мне Бог увидеть в одном «святом» месте Кош-Агачского района…

Одна туристка из Ульяновска как-то поделилась со мной радостью того, что она уже в третий раз приезжает в Республику на Джумалинские ключи. Дело было уже в начале сентября, но, по словам паломницы, как раз в это время Сила воды в том месте набирает своё максимальное значение, и в это время туда собираются «страждующие» со всей страны. «Немыслимый заряд на весь год!» - восхищалась она. Неподдельное восхищение женщины запало и в мою душу, и я расспросил её об особенностях экскурса в данное место. Узнав все подробности, уже следующим летом я с семьёй был там...

Первое, что меня удивило: вышедший нас встречать «смотритель» - алтайский парень в камуфляже, с цепким волевым взором. Он расспросил нас, кто мы, откуда, и узнав, что мы из Горно-Алтайска, показал на свободный «дом»:

- Для местных проживание и все процедуры бесплатны, - кивнул он и спросил:

- Сколько дней вы планируете здесь провести?

- Да, мы всего на пару дней, - ответил я.

Смотритель отрицательно помотал головой:

- На два дня нельзя! Либо вы остаётесь здесь на один день, либо на три, но число дней должно быть нечётным…

Сказано это было так веско, будто любое настаивание на наших собственных планах не имело никакого смысла: не согласен с местными правилами – разворачивайся и уезжай!

А уезжать, одолев по пути сюда больше пятиста километров, ты явно не станешь… Причём преодоление последних примерно тридцати километров маршрута заняло у нас около трёх часов: настолько страшны были камни, торчащие на каждом шагу этой так называемой дороги.

- Доедем ли? – с опаской спросил я пограничника, записывавшего наши данные на КПП (чтобы попасть на «ключи» приезжие из других регионов должны заказывать и получать специальные пропуска, а местным жителям достаточно показать свои документы). Пограничник взглянул на наш автомобиль:

- Конечно доедете – машина «высокая»…

Он, разумеется, имел в виду так называемый клиренс. Но ни приёмы маневрирования, ни увеличенный дорожный просвет не спасали от оглушительных ударов камней по днищу, кардану или выхлопной трубе… Каково же было моё удивление, когда, добравшись до места, я увидел там припаркованные «пузотёрки» - «Митсубиси Лансер» и какой-то ВАЗ… «Жигули», понятное дело, долбить не жалко… Но свеженький «Лансер»?..

С экипажем «Лансера» - семьёй из Екатеринбурга – мы познакомились уже на следующий день, и на мой полный удивления вопрос «Как?» владелец «Митсубиси» ответил:

- Мы ведь ехали специально сюда из далёкого Екатеринбурга, и неужели ж мы б стали разворачиваться, когда до места осталось преодолеть всего пару-тройку десятков километров… Потихоньку пробрались…

Но неподготовленность екатеринбуржцев неприкрыто проглядывалась не только в типе автомобиля, на котором они путешествовали: они ещё и жили в обычной двухместной палатке. А температура, несмотря на лето, по ночам падала в конкретный ноль градусов…

Мы подготовились посерьезней: привезли с собой дрова, которых в тех местах никоим образом нельзя найти по причине полного отсутствия деревьев. Но, оказалось, что и нам привезенных дров явно б не хватило, если бы не подаренный нам туристами из Тывы мешок угля… Но и уголь не мог спасти нас от холода в первую ночь, поскольку мы провели её в грубо сколоченном, старом, покосившемся бараке, щели между досками в стенах которого достигали толщины пальца…

Хвала тому же «смотрителю», благодаря распорядительству которого следующие пару ночей мы провели в свежем домике из полубруса…

Смотритель вообще вёл себя исключительно по-хозяйски: брал с «иногородних» деньги за проживание и прохождение водных процедур, давал советы и рекомендации, следил за порядком и за чётким соблюдением всех алтайских традиций, не разрешал употреблять алкоголь, и я даже не помню, чтобы на вверенной ему территории кто-то где попало курил… В-общем, распоряжался он там, как настоящий хозяин (не за страх, не за деньги, а за совесть), и я уж было подумал, что он каким-нибудь «макаром» арендует это пространство у Правительства Республики… Но нет: этот молодой, физически крепкий парень-алтаец сказал, что работает от имени администрации Кош-Агачского района… И это тоже было удивительно…

Знаете, что я думаю? «Если б я был султан…», ну, или хотя бы глава Правительства Республики (дайте мне немного помечтать), то работу многих туристических объектов Горного Алтая я бы перестроил по типу функционирования тех самых Джумалинских ключей…

Приехал в какое-то святое место Алтая, сначала осознай это – хотя бы мысленно поклонись, поприветствуй Духов Алтая, поздоровайся с Катунью, с родником, с водопадом или с озером; поблагодари Природу, что она позволила тебе приехать в такое место, где есть возможность поменять в лучшую сторону свой внутренний мир, стать добрее или чувствительней, восстановить своё здоровье и обрести гармонию… И практика присутствия в таких местах неподкупных смотрителей мне бы понравилась…

Кроме того, туристы должны чётко представлять, что они могут посетить и что увидеть на территории Республики, иметь возможность в каких-нибудь туристических комплексах гарантированно остановиться, там же покушать и помыться. Это должны быть узловые точки путешествий, а не разбросанные хаотично вдоль дорог приюты, в которых непрогнозируемо – то ли ждут тебя свободные кровати, еда и душ, то ли нет… В наших краях, между прочим, самый распространенный вариант путешествия, когда всё своё нужно везти на Алтай, на всякий случай, с собой, руководствуясь принципом «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»…

Даже когда я сам еду летом вглубь Алтая, с чёткой установкой остановиться переночевать на какой-нибудь турбазе, то палатку с собой в машину, на всякий пожарный, в машину закидываю, и сухой паёк про запас тоже беру… Особой уверенности в наличии недорогих свободных мест на придорожных турбазах почему-то нет…

Причём, иногда кажется, что совсем и не нужно было бы строить санатории или турбазы Горного Алтая в общепринятых стилях (если честно, то все наши стили почти всегда называются одинаково - «у кого на что денег хватило»). Но вот, как я понял из многолетнего опыта общения с приезжим людом, путешествующий народ, как правило, желает хоть чуточку вникнуть в местные особенности, почувствовать особый колорит, подчерпнуть и набраться экзотических впечатлений. На фоне такого «спроса» уместнее бы, пожалуй, смотрелось «предложение» проживания, в стилизованных аилах, например, по типу таких, что я видел в Каракольском природном парке «Уч-Энмек»…

Да-да, может быть вы и не слышали, но есть у нас такая уникальная культурная зона, как «Уч-Энмек», где алтайским традиционным набожным отношением к Природе могут сопроводить любого заезжего человека. Идея - на «пять с плюсом», и осуществлена она была, кстати, при помощи Правительства Республики, что собственно заставляет меня снова удивляться, поскольку у нашего Правительства в поступках и решениях обычно совсем не прослеживается чётковыраженная «линия» в организации в Горном Алтае зоны именно «духовного» туризма… Хотя ничего удивительного, если знать, что создавался этот туристический объект при участии «Школы экологии души – Тенгри» - общественного объединения, радеющего, как видно из названия, о развитии души человека с помощью Природы Горного Алтая…

В своё время я даже разговаривал по душам с сотрудниками природного парка «Уч-Энмек», и они показались мне идеальными специалистами, но… Но есть много разных «но»… К примеру, уверен, что большинство читателей (даже из числа местных (!) жителей) о таком парке и слыхом не слыхивали; а что же в таком случае говорить о приезжих туристах? Во-вторых, турбаза «Уч-Энмек», хоть и находится в приметном месте вдоль Чуйского тракта, но определённо сливается в глазах путешественников с сотнями других (частных) турбаз… Да, и что греха таить, некоторым частным турбазам «Уч-Энмек» по внешнему виду определённо проигрывает… Следующее «но» - это количество доступных для проживания мест: примерно полсотни… Вполне нормально, для того незаметного функционирования, коим живёт ныне «Уч-Энмек», но (!) при должной заинтересованности туристов - мест явно недостаточно…

Мне достался однажды в пассажиры один из заместителей генерального директора горно-алтайского аэропорта (теперь уже, после сокращения персонала, бывший заместитель)… Как я понял из нашего разговора, он отвечал за развитие новых направлений и увеличение числа авиарейсов и общего пассажиропотока. Так вот, этот зам искренне сетовал, что может организовать трансферный рейс туристов из Германии в Горный Алтай – это целый самолёт состоятельных туристов, человек двести, например; но он столкнулся с реальной проблемой того, что такую большую группу туристов у нас просто негде разместить. А ещё ведь им нужно предоставить презентабельный транспорт для передвижения по Республике и организовать места выездного ночлега и питания…

Другими словами, наша Республика хоть и является развивающейся туристический зоной, но в плане туристических услуг остаётся всё-таки конкретно недоразвитой.

Вот и получается: есть на что посмотреть, но нет денег на то, чтоб это показать…

А тогда я приведу вам в пример эффективную работу соседей из Алтайского края. Те, кстати, давно и умело используют бренд «Алтай», увеличивая с его помощью стоимость любой своей продукции: хоть бутилированной воды из скважины под Бийском, хоть собранных в полях лекарственных трав… И хотя Алтайскому краю «досталось» не так уж много гор, крайчане всё же умудрились их присутствие очень эффективно использовать – курорт «Белокуриха», между прочим, стабильно обеспечивает работой и аэропорт Горно-Алтайска, и горно-алтайских таксистов… Тамошние санатории многочисленны и многоместны, но, чтобы попасть в их лечебную утробу, места нужно бронировать заранее… А какой похвалы заслуживает туристическая зона «Бирюзовая Катунь»? Это же райское наслаждение – взирать на окружающие тебя горы (кстати, на горы Республики Алтай) с середины (пусть и искусственного) озера.

Тут было бы уместно опять вспомнить и про бездарное строительство нашего варианта искусственного озера с названием «Алтайская Долина», но, если честно, про местных шарлатанов уже и вспоминать не хочется. Однако, когда я везу туристов мимо «Алтайской Долины», то обязательно вкратце пересказываю им длинную эпопею этого неудачного проекта… «Надо же!?» - безрадостно удивляются туристы… Ну, вот – с одной достопримечательностью Горного Алтая они уже и познакомились…

Но вернусь к удачным примерам туристического бизнеса в Алтайском крае. Меня удивляют не только чистота и аккуратность, подчеркнуто царящие во всем комплексе Бирюзовая Катунь, но ещё больше удивительны мне коммерческие способности руководителей этой туристической зоны. Любое заваливание рубля, малейший инфляционный процент тут же находят отзвуки в увеличении платы за проход к искусственному озеру, но (что удивительно) это никого особенно не расстраивает… А в этом году за въезд на территорию «Бирюзовой Катуни» ввели ещё и сбор с каждой машины. И люди, куда деваться, платят! Ведь есть за что заплатить...

А в нескольких сотнях метров от озера расположен природный ансамбль «Тавдинские пещеры». Если кто не был, то я рекомендую посетить. И вы увидите там хорошо отлаженный механизм зарабатывания денег: экскурсии проходят по мере комплектования групп, группы набираются достаточно быстро. Каждую группу (человек пятнадцать-двадцать) сопровождает опытнейший экскурсовод. Протяженность основного маршрута – всего метров двести-триста, но перепад высот приличный, есть и сложности, и лирические места, и смотровые площадки. В-общем, есть на что посмотреть, а значит есть, за что брать деньги. И здесь распорядители комплекса вновь не особо скромничают в назначении цены за посещение пещеры, ведь туристический сезон – время для заработков…

Мне кажется, что при хорошей организации турпроцесса можно было бы попробовать совместить и духовное воспитание, и получение прибыли и в туристических зонах Горного Алтая. Просто процесс этот должен быть контролируемым сверху. И власть должна иметь чёткую концепцию развития туризма в Республике. Если это экологический туризм, то именно он должен приносить прибыль и власти, и населению. И население должно, почувствовав это, делать всё для сохранения красоты и неповторимости Природы Горного Алтая, для поддержания доброжелательности Духов Алтая, для жизнеспособности традиций народов Горного Алтая в каждом следующем поколении...

Я думаю, что опираясь на такое понятие, как уважение к Духам Алтая, можно было бы выстроить совершенно определённую, чёткую и единую концепцию туризма в Республике. Несмотря на то, что количество официальных экологических зон в Горном Алтае кому-то может показаться достаточным (это и уже упомянутый «Уч-Энмек», и парки «Чуй-Оозы», «Ак Чолушпа», «Аргут», и Катунский биосферный заповедник, и Ботанический сад в Камлаке), я считаю, что число природных парков и заповедных зон должно быть увеличено. Эти зоны должны быть облагорожены опытными специалистами, и к их границам должны быть проложены современные дороги. Все зоны можно было бы соединить между собой в виде замкнутого круга, и этот тур мог бы получить звучное название – к примеру, «Золотое Кольцо Горного Алтая». За проезд или проход к каждой из природных достопримечательностей можно брать какие-то деньги… Это нам еще Остап Бендер доказал, продавая билеты к пятигорскому «Провалу»… И уверяю вас, что наши туристы тоже не откажутся платить, если будет «за что»… Если все зоны будут грамотно анонсированы, то приезжему не нужно будет спрашивать у таксиста, что ему стоит посетить, где это находится, и как туда проехать… Тем более, что практически все автотуристы сейчас и так платят, верней «расплачиваются», за посещение Горного Алтая – расплачиваются неминуемым ремонтом своих автомобилей… Трудности, конечно, нужны – для преодоления себя, воспитания характера, закалки воли, формирования устремления, но не такие, когда вместо путешествия по Алтаю чинишь там свой автомобиль, поддерживая китайских производителей запчастей… Нет, даже и трудности должны и могут быть хорошо организованы искусственным образом. Для туриста это может быть или затяжной подъём на смотровую площадку, или, к примеру, сплав по бурной Катуни, или долгий пеший переход до требуемого места…

…Компетентные источники говорят, что Горный Алтай в сезон посещают уже около двух миллионов человек. Если так, то имея пару десятков хорошо организованных зон… да, хотя бы по сто рублей с человека…

Впрочем, что-то я совсем размечтался… Таксистское ли это дело – разрабатывать политическую стратегию развития туризма? В нашей Республике всё-таки есть целое Министерство туризма, с целым штатом сотрудников, с отдельно стоящим собственным зданием, с Министром во главе...

Хотя, когда мне приходится судить по вторичным признакам развития туризма вокруг, я бы неоднократно посомневался в существовании у нас адекватного министра… Я вот лично вообще не представляю себе, как будучи министром туризма, можно спокойно спать, глядя на безалаберную застройку Горно-Алтайска безликими и бессмысленными зданиями, наблюдая за хаотичным и бесконтрольным превращением города то ли в огромную деревню, то ли в мутное отражение серенького мегаполиса… Обидно констатировать, но у города просто нет собственного лица. И это могло бы сойти с рук городишке, назначение которого «спальный район» какого-то промышленного гиганта. Но столица Империи Туризма обязана восхищать и поражать приезжих, должна иметь собственный стержень, уникальный и неповторимый вид…

Скажете, что это не прерогатива министерства туризма? Да, если упирать на развитие туризма, то именно министр туризма (вкупе с министрами культуры и образования) должен лечь костьми за уникальность, изящество и запоминающийся колорит в застройке Горно-Алтайска…

В своё время, в первый раз приехав в Санкт-Петербург, я не успокоился, пока не прошёлся по знаменитому Аничкову мосту… Неужели трудно было совершить маленький подвиг хоть кому-нибудь из наших городских или республиканских властей, настояв на привнесении особой культурной ценности в новый мост на Мебельной, когда он потребовал кардинальной реконструкции после наводнения?

Знаете? - чехи отстроили Прагу тысячу лет назад, и она до сих пор привлекает туристов Любовью, с которой возведена. Что мы сегодня строим для будущего? – для воспитания красотой подрастающего поколения и для создания того УТП - «уникального торгового предложения», что примагнитит к нам туристов?..

В-общем, пока сплошные вопросы. И ответ скрыт, наверное, и в общем уровне нашей среднеарифметической культуры и сермяжного воспитания, и в сиевременном общегосударственном отсутствии бескорыстия и энтузиазма, а, может быть, отчасти и в неорганизованности масс «сверху»... Но в любом случае для того, чтобы что-то кардинально изменилось к лучшему, нужно, чтобы что-то поменялось сначала в душах, в сердцах и в головах людей.

Нам нужно понять и оценить всю состоятельность и духовную ценность Горного Алтая… Людям, живущим здесь, нужно почувствовать себя Хранителями великого Храма Природы и Проводниками гармонии и счастья, способными поделиться сакральными знаниями, чистыми природными энергиями, красотой окружающего пространства и умиротворением со всеми приезжающими сюда туристами… А если кто-то не понял моих возвышенных слов, то скажу по-другому: люди, кончайте уже бухать и материться и не давайте делать этого другим на священной земле Горного Алтая, учитесь быть благодарными Природе и учите этому и себя, и своих детей, и многочисленных туристов… И не губите красоту и чистоту…

Когда я везу туристов из Горно-Алтайска в Чемал, и где-то в районе Черемшанки машину заполняет неприятный запах, а после Чепоша открывается пейзаж под названием «Свалка мусора» то я не могу объяснить ни себе, ни людям пример такого бескультурья и безответственности… Ну, как, скажите мне, может спокойно укладываться в сознании людей, отвечающих за хозяйственную деятельность в нашем туристическом регионе, организация свалок мусора или сливов нечистот прямо вдоль основных в Республике туристических трасс и направлений? И это лишь один пример – я совсем не хочу здесь вспоминать и перечислять все свалки, которые видел в Республике…

Напоследок – вот вам ещё одна зарисовка. Вызывают однажды такси на турбазу «Алтай-Резорт» в Урлу-Аспаке: до города и обратно. Там, кстати, останавливаются обычно только достаточно состоятельные туристы. Пункт нашего назначения – музей в Горно-Алтайске. Почти час езды, и мы у музея – пассажиры уходят, но тут же возвращаются в лёгком шоке: оказывается, что у музейщиков выходной день. Такого ни туристы, ни я, даже и предположить не могли… Разгар туристического сезона, будний день, но выходной… И мы просто едем обратно...

Просто таксист