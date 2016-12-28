Через границу «огородами»-4. «Красный коридор»

Чтобы не оставлять на новый год старые «долги», всё же закончу рассказ о том, как я ездил в Финляндию, имея ограничение на выезд от нашей службы судебных приставов.

В воскресенье, 13 ноября я копался на skyscanner.ru, прикидывая, добираться ли до Москвы из Хельсинки напрямую (мне нужно было быть в Москве до 19 ноября — чтобы сделать доклад о нашей кампании референдумов по возврату выборов мэров на кудринском Гражданском форуме), или же заглянуть по дороге к родственникам в Белоруссию. В отличие от выезда из России, въезжать обратно (разумеется, если Вы выехали законно, скажем, через Белоруссию, а не переползли через границу кустами без отметок в загранпаспорте) должники могут безо всяких ухищрений — власть не имеет права не пустить гражданина России в Россию.

Тут выяснилось, что у коллег-оппозиционеров из Санкт-Петербурга есть свободное место в микроавтобусе и обойдётся это всего в 1000 рублей (расстояние — 300 километров). Соответственно, я решил добираться до Москвы через Питер.

До границы доехали без приключений, по хорошей дороге. Финскую таможню прошли быстро. Приветливый таможенник на неплохом русском поинтересовался, понравилась ли мне в Финляндии и поставил в загранпаспорт отметку о выезде из Евросоюза. Проехали нейтральную полосу (около километра) и остановились перед российской таможней и пунктом пограничного контроля. И застряли на 2 часа. Как мне рассказали попутчики, такая же история была и при выезде из России. Питерские ФСБ-шники отслеживают перемещения местных оппозиционеров, прослушивают их телефоны, выяснили, что те организованной группой из полутора десятков человек собрались на конференцию «Открытой России» и устроили на границе мелкую неприятность - «красный коридор».

Обычно при пересечении границы, если с собой нет предметов, подлежащих обязательному декларированию, люди идут «зелёным коридором». «Красный коридор» - это когда таможенники предлагают открыть сумки, вынуть всё из карманов одежды и т. д. Кроме прочего, процедура осмотра затянулась из-за того, что её не начинали, пока не дождались приезда юного офицера ФСБ, который всем этим делом неформально руководил.

Что именно надеялись найти — непонятно. Может быть, пачки долларов? Но, скорее всего, просто «отрабатывали номер». У меня с этим юным ФСБ-шником состоялся короткий разговор. Он поинтересовался, зачем мы ездили в Финляндию. Я ответил, что мы создали там общественное движение, которое будет защищать интересы граждан России. ФСБ-шник поинтересовался, почему для создания движения, которое призвано защищать интересы граждан России нужно ехать за её пределы. Я ответил, что, к сожалению, в последние годы при проведении подобных мероприятий внутри России возникают разные неприятности — то канализацию, якобы, прорвёт и помещения не дают, то, якобы, эпидемия гриппа резко начинается, а то и специально обученные хулиганы, как бы не имеющие ну никакого никакого отношения к нашим властям всё срывают.

Через несколько минут после этой беседы нас наконец впустили на территорию России.

Вот такая история...