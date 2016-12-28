Республика Алтай получила добро на создание зон территориального развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении перечня субъектов Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития, пишет Росбалт. В перечень таких субъектов вошла Республика Алтай.

Постановлением правительства от 10 апреля 2013 года № 326 был утвержден перечень субъектов Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития (далее — перечень).

В соответствии с постановлением правительства от 13 февраля 2013 года № 115 перечень формируется на основании расчета интегральных показателей для каждого субъекта Федерации исходя из значений показателей, характеризующих динамику состояния региональной экономики и социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения на протяжении 10 лет. В перечень включаются 20 субъектов Федерации, имеющих наименьшее значение интегрального показателя социально-экономического положения субъекта Федерации. Подписанным постановлением утверждена новая редакция перечня.

Обновленный перечень включает республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Северная Осетия — Алания и Тыва, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Забайкальский и Приморский края, Ивановскую, Кировскую, Курганскую, Магаданскую и Мурманскую области, Еврейскую автономную область.

С учетом того, что на территориях, входящих в перечень, возможно создание зон территориального развития, предусматривающее государственную поддержку юридических лиц, занимающихся производственной деятельностью в их границах, «утверждение обновленного перечня позволит определить актуальный круг субъектов (потребителей) такой поддержки и предоставит возможность регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста».