Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 27 декабря 2016 года (видео)

В этом выпуске:

Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений - этой теме было посвящено заседание Государственного совета при Президенте России.

Четверть века в медиапространстве республики. 25 лет назад начало вещание телевидение Республики Алтай.

Результаты госэкзаменов - высокие, очередь в детские сады полностью ликвидирована. Министерство образования и науки подводит итоги за уходящий 2016 год.

Все государственные и муниципальные услуги на одном сайте. Получить паспорт, водительское удостоверение и оплатить штрафы и налоги, сделать перерасчет пенсии, оформить социальные выплаты - в настоящее время электронный портал предоставляет сотни видов услуг в электронном виде.

Депутат Государственной думы Федерального собрания седьмого созыва Родион Букачаков провел пресс-конференцию. Народный избранник подробно рассказал журналистам республиканских и районных СМИ об итогах деятельности в уходящем году и планах на будущий.

Лучших добровольцев выбрали в Республике Алтай. Ежегодно в торжественной обстановке подводятся итоги работы некоммерческих организаций в регионе.

Праздник станет ярким и запоминающимся. В канун Нового года компания "Русский фейерверк" предлагает широкий ассортимент пиротехнических изделий любого уровня сложности. Только качественные и сертифицированная продукция. (прим. ред. - извините нас за рекламу, но так и есть - телепрограмма "Вести. Эл Алтай" рекламирует прямо во время трансляции новостей, это так называемая "джинса").

Запись эфира: