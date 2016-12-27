Как наказать гаишника. Часть 3.

В прошлых двух частях этой статьи (две и четыре недели назад) мы рассмотрели основной тактический прием в дискурсе людей и инспекторов ГИБДД - никогда не позволять им выписывать постановления об административных нарушениях на месте. На месте должен составляться только протокол, а само дело рассматриваться в отделении ГИБДД в назначенную дату. Это правило абсолютно, вне зависимости от выбранной в дальнейшем водителем стратегии защиты своих прав.

Сегодня мы проанализируем ситуацию, когда водитель не хочет платить штраф. Мотивы могут быть разные - например, он считает, что не нарушал; или, что нарушал, но не сильно; или он работает в школе и не понимает, почему его зарплата в пять раз меньше оклада этого хамовитого гаишника, закончившего три класса церковно-приходской; или у него просто настроения сегодня нет, штраф платить. Причина не важна, посмотрим, как добиться поставленной цели.

И так, в протоколе водитель пишет, что ему нужно время для получения помощи защитника. Если инспектор отказывает и выносит постановление, то это, на самом деле, лучший вариант. На девятый день просто подается жалоба в суд на процессуальное нарушение сотрудником ГИБДД и нарушение ст. 48 Конституции РФ (помощь защитника). Суд отменяет постановления, возвращает дело на новое рассмотрение, время идет.

Если инспектор не выносит постановления, а назначает в протоколе дату и время рассмотрения дела, то вы рядом с ними пишите краткое ходатайство, что просите перенести дату рассмотрения, так как не сможете присутствовать на нем в этот день.

Сразу инспектор не может перенести (если перенесет, то опять пишите аналогичное ходатайство).

В день рассмотрения вы идете в поликлинику, к терапевту, и жалуетесь на головные боли от слишком высоких цен на ЖКХ. После чего берете справку о посещении врача.

Дальше два варианта. Если дело в отделе административной практики ОГИБДД рассмотрят без вас и вынесут постановление - обжалуйте в суд. Прием у врача - уважительная причина, и без вас в данном случае рассмотреть дело не имели права.

Если рассмотрение дела перенесут, то вас должны известить о новой дате. По почте, письмом с уведомлением. Его просто не нужно получать. Два месяца с момента правонарушения. После этого срок привлечения к административной ответственности заканчивается. Или можно получить письмо и в назначенный день опять уважительно пойти к врачу - тут уже каждый выбирает варианты развития по своему вкусу.

Понятное дело, что ни в коем случае инспекторам ГИБДД не нужно оставлять свой номер телефона при составлении протокола, чтобы они не названивали вам и не составляли телефонограммы. Удостоверение личности сотрудникам внутренних дел вы предъявить обязаны, а сообщать номер телефона - нет.

Сам я такими методами не пользуюсь, но кому-то может пригодиться. Тем более, что правоохранители наши абсолютно не брезгуют потянуть время, когда надо закрыть какое неудобное дело или еще что. И самые мелкие участковые, и генералы.

Жители республики помнят, наверно, Ошлыкова Эдуарда Владимировича, руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай, отправленному в конце 2013 года в отставку за то, что развел в управлении сексуально-маньячный бордель.

Летом 2014 года я писал о судебном процессе, в котором бывшее управление пыталось выселить Эдуарда Владимировича со всей семьей из занимаемой им служебной квартиры. Ну и как обстоят дела на сегодня? ОШЛЫКОВ ДО СИХ ПОР ТАМ ЖИВЕТ. На 1 октября 2016 года жил, по крайней мере. На вполне законных основаниях. А все благодаря профессиональной работе его адвоката Арепьева А.А., размеренно поимевшего всех юристов республиканского СУСКа.

Так что, тянуть время - тоже, в некотором роде, искусство. И в ответ на беспредел полиции - вполне допустимое.

Но будете вы его тянуть, или не будете - это вы решите потом, в спокойной обстановке. А в момент составления протокола вам необходимо заявить в нем о необходимости помощи защитника и просьбе предоставить для этого время. Это обязательный шаг.

Руслан Макаров