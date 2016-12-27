"Листок" оштрафован за экстремизм

Горно-алтайский городской суд рассмотрел постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении в отношении издателя газеты "Листок" по факту размещения в газете экстремистского материала. В данном случае дело было возбуждено после того, как в газете была опубликована перепечатка статьи с сайта "Эхо Москвы", где упоминается карикатура Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия".

Суд положительно воспринял доводы прокуратуры о том, что издатель обязан проверять содержание распространяемой газеты, фактически наложив на издателя функции еще одного редактора. Результатом рассмотрения стал административный штраф 100 тысяч рублей.

Постановление издатель намерен обжаловать вплоть до Верховного суда России.