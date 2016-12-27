В Республике Алтай за прошедшую неделю два человека заболели гриппом

По итогам прошедшей недели в Республике Алтай продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил +6,23 %. Фактическая заболеваемость ОРВИ за 51 неделю составила 1176 случаев, из них лишь 20 % приходится на долю взрослых, остальные заболевшие – дети до 14 лет, сообщает сайт Роспотребнадзора.

В целом по республике за 51 неделю с признаками ОРВИ госпитализировано 50 человек, взрослых – 4, остальные - дети.

В Горно-Алтайске за прошедшую неделю уровень заболеваемости достиг эпидемического порога. За медицинской помощью обратились 814 человек, в том числе 674 детей до 14 лет.

По удельному весу в структуре ОРВИ ведущая роль по-прежнему принадлежит вирусам не гриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, парагрипп). За прошедшую неделю из 49 исследованных носотоглоточных смывов от больных с тяжелыми формами ОРВИ, 9 положительных (риновирус – 7, парагрипп – 2, грипп А(H3N2) – 2).

Закрытых школ и классов на 27 декабря по причине заболеваемости ОРВИ нет.