Если вам известно, где торгуют "фанфуриками, звоните...

В регионе начала работу "горячая линия", куда можно сообщить о торговле "фанфуриками". Сотрудники Роспотребнадзора организовали данный сервис с целью выявить места реализации спиртосодержащей непищевой продукции. Если вам известно, где торгуют лосьонами, звоните в рабочее время по телефону (388-22) 64-3-84.

Телефон работает с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Управление Роспотребнадзора информирует потребителей, что спиртосодержащая непищевая продукция не предназначена для применения в пищевых целях, ее употребление в пищевых целях опасно для здоровья!